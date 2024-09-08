«Единая Россия» подвела первые итоги выборов

Следом выступил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на выборах в Мосгордуму «Единая Россия» побеждает в 80% одномандатных округов. Явка в Москве составила 40%, что почти в два раза выше, чем в 2019 г., сказал Собянин, отметив, что около 1,5 млн москвичей впервые проголосовали на выборах в Мосгордуму. Также мэр заявил, что на систему электронного голосования в Москве за три дня было совершено около 300 DDoS атак, но все они были отражены и голосование прошло без сбоев.