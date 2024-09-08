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«Единая Россия» подвела первые итоги выборов

Партия существенно улучшила свои результаты на выборах в Хабаровском крае по сравнению с 2019 годом
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

В «Единой России» заявили о победе своих кандидатов на выборах. Итоги единого дня голосования в ситуационном центре партии вечером 8 сентября подвел председатель единороссов Дмитрий Медведев. Он первым делом поблагодарил жителей Курской и Брянской областей, которые в непростых условиях проголосовали на выборах, а также членов избиркомов и волонтеров. По его словам, выборы прошли «организованно», сочеталось обычное голосование и электронное. Электронное голосование Медведев назвал «адекватным и прозрачным» и «точно лучше, чем голосование по почте, которое используется в США».

«Предварительно хочу поздравить всех наших товарищей, которые получили мандат доверия – губернаторов, депутатов заксобраний и органов местного самоуправления. Это кредит доверия, который необходимо будет реализовать в ближайшее время. Партия выступает за всемерное развитие демократии в стране, соблюдение законности, выполнение указов и решений президента нашей страны», – сказал Медведев.

ЕДГ-2024: как проходило голосование в регионах России
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С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.
На фото: избирательный участок в Южно-Сахалинске. / Кирилл Ясько / РИА Новости

После выступления председателя партии по видеоконференцсвязи подключались регионы. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что выборы в регионе прошли «в особых условиях», а последний месяц власти потратили на то, чтобы эвакуировать население, обеспечить их быт и начать учебный процесс в школах. Также глава региона подчеркнул, что избиратели показали «беспрецедентную явку» – она составила 57%. Смирнов на губернаторских выборах после подсчета 51% протоколов получает 65,77%.

Следом выступил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на выборах в Мосгордуму «Единая Россия» побеждает в 80% одномандатных округов. Явка в Москве составила 40%, что почти в два раза выше, чем в 2019 г., сказал Собянин, отметив, что около 1,5 млн москвичей впервые проголосовали на выборах в Мосгордуму. Также мэр заявил, что на систему электронного голосования в Москве за три дня было совершено около 300 DDoS атак, но все они были отражены и голосование прошло без сбоев.

Из Хабаровска подключился врио главы региона Дмитрий Демешин. Он заявил, что на выборах в заксобрание «Единая Россия» получила 27 мандатов из 36, а на выборах в гордуму Хабаровска 34 мандата из 35. В 2019 г. у «Единой России» после выборов в заксобрание было два мандата, а на выборах в гордуму единороссы тогда не получили ни одного мандата. Явка же на губернаторских выборах сейчас оказалась на уровне 33%, за Демешина проголосовало 81% избирателей.

Особенным было следующее подключение – по ВКС присоединился бывший секретарь генсовета партии Андрей Турчак, который в июне был назначен врио главы Республики Алтай. Он сказал, что партия сформировала конституционное большинство в государственном собрании Алтая, взяв все мандаты по округам и получив большинство по спискам. Турчак на губернаторских выборах после подсчета 80% протоколов получает 75% голосов. Медведев пожелал Турчаку успехов «в новой для вас должности, но теперь на родной земле Республики Алтай». «Ждите в гости», – добавил председатель партии.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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