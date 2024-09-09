Кремль: Россия не знает деталей плана Шольца по Украине

«Мы знаем не более того, что сообщили СМИ, что якобы подготовка плана ведется. Но мы не знаем, о каких деталях может идти речь. Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов. Но нужно понимать, о чем идет речь», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.