Кремль: Россия не знает деталей плана Шольца по Украине
Российская сторона не знает деталей плана канцлера Германии Олафа Шольца, который предполагает урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
«Мы знаем не более того, что сообщили СМИ, что якобы подготовка плана ведется. Но мы не знаем, о каких деталях может идти речь. Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов. Но нужно понимать, о чем идет речь», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Песков добавил, что очертания по урегулированию конфликта фактически «не прослеживаются». Он подчеркнул, что российская сторона слышит различные заявления от европейских стран, но не наблюдает заявлений из «той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом».
Пресс-секретарь главы государства согласился, что террористический акт и диверсия в отношении «Северных потоков» должны быть тщательно расследованы, несмотря на попытки некоторых государств «замять дело». По его словам, это ни в коем случае нельзя допустить.
9 сентября издание La Repubblica со ссылкой на источник, близкий к правительству, писало, что Шольц готовит план по решению конфликта на Украине. В публикации отмечалось, что план не исключает передачу России части украинских территорий.
В сентябре 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия. Первые две страны завершили следствие, так и не определив виновников. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям. В августе в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины.