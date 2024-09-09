Repubblica: мирный план Шольца не исключает передачу украинских территорий РФ

Документ при участии Германии и Франции был подписан представителями Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и руководителями ЛНР и ДНР. Украина неоднократно указывала на отказ от выполнения договоренностей в период действия документа, а бывшие лидеры ФРГ и Франции, подписавшие соглашение, позже заявили, что его настоящая цель состояла в том, чтобы дать Украине время на укрепление вооруженных сил.