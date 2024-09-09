Repubblica: мирный план Шольца не исключает передачу украинских территорий РФ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц готовит план урегулирования конфликта на Украине, который не исключает передачу России части украинских территорий. Об этом сообщила La Repubblica со ссылкой на источник, близкий к правительству.
«Лидер социал-демократов уже работает вместе с некоторыми сторонниками Социал-демократической партии Германии над своего рода "Минском-3" [минские соглашения. – "Ведомости"], включая гипотезу о передаче Москве части украинской территории», – уточнил собеседник издания.
Отмечается, что после неудач на выборах Шольц собирается «разыграть украинскую карту», чтобы укрепить свои позиции.
На выборах в Тюрингии и Саксонии Социал-демократическая партия Германии Шольца заняла пятое и четвертое места, набрав 6,1% и 7,3% соответственно. Порог для прохождения в парламент составляет 5%. В Тюрингии уверенную победу одержала правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), набрав 32,8% голосов. В Саксонии эта партия заняла вторую строчку с 30,6% голосов, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС), который набрал 31,9%.
Минские соглашения («Минск-2») были подписаны в столице Белоруссии 12 февраля 2015 г. Договоренности предусматривали прекращение огня на востоке Украины, обмен пленными по принципу «всех на всех», безопасный доступ для колонн с гуманитарной помощью, проведение конституционной реформы по децентрализации и закреплению «особого статуса» ЛНР и ДНР и др.
Документ при участии Германии и Франции был подписан представителями Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и руководителями ЛНР и ДНР. Украина неоднократно указывала на отказ от выполнения договоренностей в период действия документа, а бывшие лидеры ФРГ и Франции, подписавшие соглашение, позже заявили, что его настоящая цель состояла в том, чтобы дать Украине время на укрепление вооруженных сил.