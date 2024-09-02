Bloomberg: региональные выборы в Германии стали поражением Шольца
Результаты выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония на востоке Германии стали очередным поражением канцлера Германии Олафа Шольца и его правительства. Об этом сообщил Bloomberg.
«Итоги выборов в восточных землях Германии стали очередным поражением для социал-демократов канцлера Шольца и его партнеров по глубоко непопулярной правящей коалиции в Берлине», – пишет агентство.
Отмечается, что на фоне стагнации экономики ФРГ и обеспокоенности населения страны миграционным вопросом общенациональная поддержка Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Свободной демократической партии (СвДП) упала до рекордно низких значений. Поражение правящей коалиции в Саксонии и Тюрингии может привести к призывам о проведении досрочных выборов и разжечь дискуссию о том, должен ли Шольц быть тем, кто будет стоять во главе социал-демократов на выборах в сентябре 2025 г., считает агентство.
2 сентября правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала на выборах в федеральной земле Тюрингия 32,8% голосов. По данным портала Tagesschau, это первый случай в истории ФРГ, когда партия, классифицированная властями как «правоэкстремистская», побеждает на выборах в региональный парламент.
В этом году спецслужбы ФРГ признали три отделения партии АдГ правоэкстремистскими – в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Кроме того, изучается вопрос о признании экстремистской самой партии, что даст спецслужбам расширенный инструментарий для слежки за ее членами, писали «Ведомости».