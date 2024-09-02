Bloomberg: региональные выборы в Германии стали поражением Шольца

Отмечается, что на фоне стагнации экономики ФРГ и обеспокоенности населения страны миграционным вопросом общенациональная поддержка Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Свободной демократической партии (СвДП) упала до рекордно низких значений. Поражение правящей коалиции в Саксонии и Тюрингии может привести к призывам о проведении досрочных выборов и разжечь дискуссию о том, должен ли Шольц быть тем, кто будет стоять во главе социал-демократов на выборах в сентябре 2025 г., считает агентство.