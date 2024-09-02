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Bloomberg: региональные выборы в Германии стали поражением Шольца

Ведомости

Результаты выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония на востоке Германии стали очередным поражением канцлера Германии Олафа Шольца и его правительства. Об этом сообщил Bloomberg.

«Итоги выборов в восточных землях Германии стали очередным поражением для социал-демократов канцлера Шольца и его партнеров по глубоко непопулярной правящей коалиции в Берлине», – пишет агентство.

Отмечается, что на фоне стагнации экономики ФРГ и обеспокоенности населения страны миграционным вопросом общенациональная поддержка Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Свободной демократической партии (СвДП) упала до рекордно низких значений. Поражение правящей коалиции в Саксонии и Тюрингии может привести к призывам о проведении досрочных выборов и разжечь дискуссию о том, должен ли Шольц быть тем, кто будет стоять во главе социал-демократов на выборах в сентябре 2025 г., считает агентство.

2 сентября правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала на выборах в федеральной земле Тюрингия 32,8% голосов. По данным портала Tagesschau, это первый случай в истории ФРГ, когда партия, классифицированная властями как «правоэкстремистская», побеждает на выборах в региональный парламент.

На выборах в Саксонии Христианско-демократический союз (ХДС) набирает 31,9%, АдГ – 30,6%.

В этом году спецслужбы ФРГ признали три отделения партии АдГ правоэкстремистскими – в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Кроме того, изучается вопрос о признании экстремистской самой партии, что даст спецслужбам расширенный инструментарий для слежки за ее членами, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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