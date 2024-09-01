Партия «Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в Тюрингии

Как указывает Tagesschau, это первый случай в истории ФРГ, когда партия, классифицированная властями как правоэкстремистская, побеждает на выборах в региональный парламент. По сообщению СМИ, АдГ отличается от других партий тем, что позиционирует себя как отстаивающая интересы Восточной Германии.