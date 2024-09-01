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Партия «Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в Тюрингии

Ведомости

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) побеждает на выборах в федеральной земле Тюрингия с 31,2% голосов. Об этом пишет портал Tagesschau со ссылкой на данные опроса института Infratest Dimap.

«АдГ, возглавляемая лидером штата и главным кандидатом Бьерном Хеке, получает 31,2% [в Тюрингии] и, следовательно, может значительно улучшить показатели по сравнению с выборами 2019 г. (23,4%)», – говорится в материале.

Как указывает Tagesschau, это первый случай в истории ФРГ, когда партия, классифицированная властями как правоэкстремистская, побеждает на выборах в региональный парламент. По сообщению СМИ, АдГ отличается от других партий тем, что позиционирует себя как отстаивающая интересы Восточной Германии.

В 2024 г. спецслужбы ФРГ признали три отделения партии АдГ правоэкстремистскими – в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Кроме того, изучается вопрос о признании экстремистской самой партии, что даст спецслужбам расширенный инструментарий для слежки за ее членами, писали «Ведомости».

На июньских выборах в Европарламент АдГ набрала 15,9%, заняв второе место после консервативного блока ХДС/ХСС, получившего 30,2%. Отмечалось, что АдГ получила большинство голосов практически на всей территории бывшей ГДР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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