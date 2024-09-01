Партия «Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в Тюрингии
Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) побеждает на выборах в федеральной земле Тюрингия с 31,2% голосов. Об этом пишет портал Tagesschau со ссылкой на данные опроса института Infratest Dimap.
«АдГ, возглавляемая лидером штата и главным кандидатом Бьерном Хеке, получает 31,2% [в Тюрингии] и, следовательно, может значительно улучшить показатели по сравнению с выборами 2019 г. (23,4%)», – говорится в материале.
Как указывает Tagesschau, это первый случай в истории ФРГ, когда партия, классифицированная властями как правоэкстремистская, побеждает на выборах в региональный парламент. По сообщению СМИ, АдГ отличается от других партий тем, что позиционирует себя как отстаивающая интересы Восточной Германии.
В 2024 г. спецслужбы ФРГ признали три отделения партии АдГ правоэкстремистскими – в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Кроме того, изучается вопрос о признании экстремистской самой партии, что даст спецслужбам расширенный инструментарий для слежки за ее членами, писали «Ведомости».
На июньских выборах в Европарламент АдГ набрала 15,9%, заняв второе место после консервативного блока ХДС/ХСС, получившего 30,2%. Отмечалось, что АдГ получила большинство голосов практически на всей территории бывшей ГДР.