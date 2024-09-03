ХДС готов вести переговоры с партией Сары Вагенкнехт о коалиции в Тюрингии

По его сведениям, отделение ХДС в Тюрингии получило разрешение провести предварительные переговоры с социал-демократами и ССВ. Эту информацию подтвердил генеральный секретарь ХДС в Тюрингии Кристиан Херргот. Он также добавил, что ХДС по-прежнему не желает вступать в коалицию с правопопулистской «Альтернативой для Германии (АдГ). "Мы не будем сотрудничать с АдГ… Мы находимся в начале долгого, длительного и интенсивного процесса", – заявил Херргот. О невозможности коалиции с АдГ заявил 2 сентября и премьер Саксонии от ХДС Михаэль Кречмер. В свою очередь Сара Вагенкнехт заявила, что ее партия вступит в коалицию только с теми, кто согласится утвердить ее внешнеполитическую программу. «Мы войдем в коалицию только с партиями, с которыми мы сможем согласовать общий договор, который также включает наши политические приоритеты», – подчеркнула Вагенкнехт. ССВ выступает против поставок оружия Украине и за мирное решение украинского кризиса.