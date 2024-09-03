ХДС готов вести переговоры с партией Сары Вагенкнехт о коалиции в Тюрингии«Альтернативу для Германии» истеблишмент планирует изолировать
По итогам выборов в Саксонии и Тюрингии консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) готов вести переговоры о коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и новым оппозиционным Союзом Сары Вагенкнехт (ССВ). Об этом 3 сентября сообщили германское издание Bild.
По его сведениям, отделение ХДС в Тюрингии получило разрешение провести предварительные переговоры с социал-демократами и ССВ. Эту информацию подтвердил генеральный секретарь ХДС в Тюрингии Кристиан Херргот. Он также добавил, что ХДС по-прежнему не желает вступать в коалицию с правопопулистской «Альтернативой для Германии (АдГ). "Мы не будем сотрудничать с АдГ… Мы находимся в начале долгого, длительного и интенсивного процесса", – заявил Херргот. О невозможности коалиции с АдГ заявил 2 сентября и премьер Саксонии от ХДС Михаэль Кречмер. В свою очередь Сара Вагенкнехт заявила, что ее партия вступит в коалицию только с теми, кто согласится утвердить ее внешнеполитическую программу. «Мы войдем в коалицию только с партиями, с которыми мы сможем согласовать общий договор, который также включает наши политические приоритеты», – подчеркнула Вагенкнехт. ССВ выступает против поставок оружия Украине и за мирное решение украинского кризиса.
При этом в Саксонии АдГ не получает блокирующего меньшинства. Как говорится в сообщении ЦИК Саксонии, из-за ошибки программного обеспечения при определении итогов выборов АдГ и ХДС получили на одно место меньше в ландтаге, в то время как «Зеленые» и социал-демократы, наоборот, набрали на одно место больше. Таким образом, у АдГ будет 40 депутатов – до получения блокирующего меньшинства им не хватает одного мандата, при этом 41 место в ландтаге получает ХДС.
На прошедших в воскресенье выборах в ландтаги Тюрингии и Саксонии АдГ продемонстрировала высокие результаты. В Тюрингии партия одержала победу с результатом в 32,8% голосов и 32 места в ландтаге из 88. В Саксонии АдГ заняла второе место после ХДС, получив 30,6% против 31,9% у консерваторов. Социал-демократы действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца получили в Тюрингии и Саксонии 6,1% и 7,3%. Союз Сары Вагенкнехт, в свою очередь, набирает 15,8% и 11,8% в Тюрингии и Саксонии соответственно.
На победу АдГ отреагировали и структуры Евросоюза. Так, например, руководитель либеральной фракции Renew Europe в Европарламенте Валери Хайер резко отозвалась об успехе АдГ, назвав выборы в Саксонии и Тюрингии «черным днем для Германии и Европы», сообщает The Guardian. В свою очередь заместитель председателя либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубики обвинил в победе АдГ правящую коалицию ФРГ из социал-демократов, «зеленых» и либералов.
Показавшая высокий уровень поддержки АдГ уже потребовала от других партий допустить себя к переговорам о создании правящих коалиций в Тюрингии и Саксонии. В ответ на это христианским демократам, не желающим вступать в коалицию с крайне правыми, придется создавать «идеологически невероятные» коалиции, чтобы обеспечить себе контроль над двумя федеральными землями, пишет The Guardian.
В нынешней политической конфигурации Союз Сары Вагенкнехт – джокер в рукаве ХДС и СДПГ, говорит заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Без нее эти партии не смогут сформировать относительно стабильное правительство в этих федеральных землях, отметил эксперт: «Хотя любой компромиссный вариант предполагает формирование слабого кабинета министров, Вагенкнехт – политик федерального масштаба, ее резкие заявления по сути не имеют отношения к земельной политике, и их можно убрать со стола переговоров. В немецкой политике ССВ воспринимают как альтернативу АдГ, в нынешней кампании она забрала часть их голосов».
Христианские демократы и социал-демократы ни при каком раскладе не станут блокироваться с АдГ – это для них категорический императив, соглашается старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Эксперт отметил, что после выборов в Тюрингии и Саксонии у этих партий не осталось другого выбора, кроме как договариваться с Вагенкнехт. «На примере коалиционного «светофорного правительства» на федеральном уровне, когда велись переговоры по созданию коалиции, программные установки свободных демократов исключали блокирование с «зелеными». Но, несмотря на критику и прогнозы политологов, этот кабинет министров не распался. Поэтому я не исключаю вариант, что СДПГ и ХДС смогут договориться с ССВ», – добавил эксперт. При этом, продолжает Камкин, на сегодняшний день коалиция АдГ с другими политическими силами исключена. Против немецкой «Альтернативы» всеми партиями ведется политика изоляции. Поэтому, считает эксперт, АдГ рискует повторить судьбу «Национального движения» Ле Пен во Франции. «С другой стороны, результаты выборов показывают настроение общественного мнения, которое на востоке страны однозначно в пользу АдГ», – заключил эксперт.