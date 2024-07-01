Несмотря на тотальную деградацию отношений России и Запада, и в частности России и Германии, ситуация все еще может быть исправлена. Так считает депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге земли Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер. В июне делегация АдГ во главе с Тилльшнайдером посетила Калининградскую область в формате «дружеской поездки» – немецкие гости встречались с местными политиками и хозяйственниками и провели публичную акцию на площади Победы. Германской политике нужны новые партии, которые будут противостоять правящему истеблишменту, поддерживающему боевые действия на Украине, и АдГ будет такой партией, заявил Тилльшнайдер корреспонденту «Ведомостей» по итогам этого визита.