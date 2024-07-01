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Ханс-Томас Тилльшнайдер: «Именно сейчас нам нужна германо-российская дружба»

Политик из ФРГ – о состоянии умов в Западной Европе и о том, что с этим можно сделать
Глеб Мишутин
Депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге земли Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер/ Алексей Орлов / Ведомости

Несмотря на тотальную деградацию отношений России и Запада, и в частности России и Германии, ситуация все еще может быть исправлена. Так считает депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге земли Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер. В июне делегация АдГ во главе с Тилльшнайдером посетила Калининградскую область в формате «дружеской поездки» – немецкие гости встречались с местными политиками и хозяйственниками и провели публичную акцию на площади Победы. Германской политике нужны новые партии, которые будут противостоять правящему истеблишменту, поддерживающему боевые действия на Украине, и АдГ будет такой партией, заявил Тилльшнайдер корреспонденту «Ведомостей» по итогам этого визита.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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