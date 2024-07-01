«Именно сейчас нам нужна германо-российская дружба»Политик из ФРГ – о состоянии умов в Западной Европе и о том, что с этим можно сделать
Несмотря на тотальную деградацию отношений России и Запада, и в частности России и Германии, ситуация все еще может быть исправлена. Так считает депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге земли Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер. В июне делегация АдГ во главе с Тилльшнайдером посетила Калининградскую область в формате «дружеской поездки» – немецкие гости встречались с местными политиками и хозяйственниками и провели публичную акцию на площади Победы. Германской политике нужны новые партии, которые будут противостоять правящему истеблишменту, поддерживающему боевые действия на Украине, и АдГ будет такой партией, заявил Тилльшнайдер корреспонденту «Ведомостей» по итогам этого визита.
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