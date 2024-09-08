Медведев по итогам выборов поблагодарил жителей Курской области за терпение
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время ВКС с регионами по итогам единого дня голосования поблагодарил всех, кто организовывал выборы в Курской области, в том числе членов избирательных комиссий и волонтеров, а также в целом всех жителей региона. Его слова приводит Telegram-канал партии.
«Хотел бы еще раз обратиться ко всем жителям Курской земли. Большое вам спасибо. И за ваше терпение, и за то, что вы в крайне сложной ситуации проявили волю, гражданскую сознательность и приняли участие в выборах. Это действительно является в том числе одним из залогов нашей будущей победы», – сказал Медведев.
Единый день голосования по всей России прошел с 6 по 8 сентября. Выборы губернатора в Курской области состоялись на фоне вторжения украинских войск и последовавшим за этим установлением режимов контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера, а также эвакуацией более 133 000 жителей. Несмотря на эти обстоятельства, явка в регионе достигла 57,24%. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов назвал этот показатель беспрецедентным.