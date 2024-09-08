Медведев по итогам выборов поблагодарил жителей Курской области за терпение

«Хотел бы еще раз обратиться ко всем жителям Курской земли. Большое вам спасибо. И за ваше терпение, и за то, что вы в крайне сложной ситуации проявили волю, гражданскую сознательность и приняли участие в выборах. Это действительно является в том числе одним из залогов нашей будущей победы», – сказал Медведев.