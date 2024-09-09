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Гросси заявил о недопустимости атак на АЭС вне зависимости от их местонахождения

Ведомости

Атомные электростанции не должны становиться объектами для атак, независимо от их расположения. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время очередной сессии Совета управляющих организации в Вене.

«Предотвращение ядерной аварии во время этого ужасного конфликта [на Украине] имеет важное значение, и атака на АЭС неприемлема, независимо от того, где находится станция. Принцип ненападения на АЭС ни при каких обстоятельствах для обеспечения ядерной безопасности однозначно применим в этой ситуации», – сказал он.

Гросси добавил, что ситуация на Курской АЭС остается серьезной. Комментируя обстановку на Запорожской АЭС, глава агентства заявил, что ее градирни не требуются в процессе охлаждения, поскольку все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодного останова. Он подчеркнул, что ни один реактор ЗАЭС не перезапустят до тех пор, пока конфликт на Украине ставит под угрозу ядерную безопасность и сохранность станции.

Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Визит Гросси на станцию состоялся 27 августа. Глава МАГАТЭ объяснил его тем, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента. 6 августа на территорию Курской области вошли вооруженные силы Украины.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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