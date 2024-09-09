Гросси заявил о недопустимости атак на АЭС вне зависимости от их местонахождения

Гросси добавил, что ситуация на Курской АЭС остается серьезной. Комментируя обстановку на Запорожской АЭС, глава агентства заявил, что ее градирни не требуются в процессе охлаждения, поскольку все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодного останова. Он подчеркнул, что ни один реактор ЗАЭС не перезапустят до тех пор, пока конфликт на Украине ставит под угрозу ядерную безопасность и сохранность станции.