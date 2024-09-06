Лихачев и Гросси обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС
Лихачев отметил, что Курская АЭС работает в штатном режиме, Гросси смог убедиться в этом лично во время своего визита на станцию. В то же время гендиректор «Росатома» подчеркнул, что Россия ожидает адекватной реакции агентства на недавние атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на АЭС.
Россия делает все необходимое для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС в условиях усиливающихся провокаций с украинской стороны, добавил Лихачев. Он затронул вопросы, связанные с обменом информацией между командой МАГАТЭ на атомной электростанции и российскими ведомствами.
Гросси рассказал о том, как он оценивает ситуацию на станциях. Он упомянул об очередной ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС. Стороны подтвердили договоренность продолжать контакты на регулярной основе.
4 сентября Гросси прибыл в Запорожскую область для посещения атомной электростанции. С начала боевых действий на Украине он побывал на ЗАЭС в пятый раз. По итогам визита директор МАГАТЭ заявил, что ситуация на ЗАЭС остается шаткой и нестабильной.
27 августа Гросси посетил Курскую атомную электростанцию. Он указал, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме». Гросси подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.
ВСУ вторглись на российскую территорию 6 августа. С этого момента в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) РФ и украинских военных. Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы противника в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.