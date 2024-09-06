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Лихачев и Гросси обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС

Ведомости

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев и директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили на переговорах в Калининграде ситуацию на Курской и Запорожской атомных электростанциях (АЭС). Об этом сообщил Росатом в своем Telegram-канале.

Лихачев отметил, что Курская АЭС работает в штатном режиме, Гросси смог убедиться в этом лично во время своего визита на станцию. В то же время гендиректор «Росатома» подчеркнул, что Россия ожидает адекватной реакции агентства на недавние атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на АЭС.

Россия делает все необходимое для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС в условиях усиливающихся провокаций с украинской стороны, добавил Лихачев. Он затронул вопросы, связанные с обменом информацией между командой МАГАТЭ на атомной электростанции и российскими ведомствами.

Гросси рассказал о том, как он оценивает ситуацию на станциях. Он упомянул об очередной ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС. Стороны подтвердили договоренность продолжать контакты на регулярной основе.

4 сентября Гросси прибыл в Запорожскую область для посещения атомной электростанции. С начала боевых действий на Украине он побывал на ЗАЭС в пятый раз. По итогам визита директор МАГАТЭ заявил, что ситуация на ЗАЭС остается шаткой и нестабильной.

27 августа Гросси посетил Курскую атомную электростанцию. Он указал, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме». Гросси подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.

ВСУ вторглись на российскую территорию 6 августа. С этого момента в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) РФ и украинских военных. Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы противника в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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