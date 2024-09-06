Лихачев и Гросси обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС

Лихачев отметил, что Курская АЭС работает в штатном режиме, Гросси смог убедиться в этом лично во время своего визита на станцию. В то же время гендиректор «Росатома» подчеркнул, что Россия ожидает адекватной реакции агентства на недавние атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на АЭС.