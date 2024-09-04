Гросси: ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной
Ситуация на Запорожской АЭС остается шаткой и нестабильной, заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по результатам визита на станцию.
«Все семь неотъемлемых компонентов безопасности были подорваны полностью или частично», – приводятся его слова в докладе о ситуации на ЗАЭС (цитата по ТАСС).
После последнего визита Гросси на ЗАЭС в феврале она подверглась ударам беспилотников, потере линии электропередачи и пожару, отмечается на сайте МАГАТЭ. По словам Гросси, все это пока не привело к радиологической аварии, но риски для персонала станции и международного сообщества растут по мере продолжения конфликта.
Гросси прибыл в Запорожскую область, чтобы посетить станцию, 4 сентября. С начала боевых действий на Украине он побывал на ЗАЭС в пятый раз. На станции, которая регулярно подвергается атакам со стороны Киева, с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.