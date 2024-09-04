Гросси: ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной

После последнего визита Гросси на ЗАЭС в феврале она подверглась ударам беспилотников, потере линии электропередачи и пожару, отмечается на сайте МАГАТЭ. По словам Гросси, все это пока не привело к радиологической аварии, но риски для персонала станции и международного сообщества растут по мере продолжения конфликта.