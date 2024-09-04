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Гросси: ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной

Ведомости

Ситуация на Запорожской АЭС остается шаткой и нестабильной, заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по результатам визита на станцию.

«Все семь неотъемлемых компонентов безопасности были подорваны полностью или частично», – приводятся его слова в докладе о ситуации на ЗАЭС (цитата по ТАСС).

После последнего визита Гросси на ЗАЭС в феврале она подверглась ударам беспилотников, потере линии электропередачи и пожару, отмечается на сайте МАГАТЭ. По словам Гросси, все это пока не привело к радиологической аварии, но риски для персонала станции и международного сообщества растут по мере продолжения конфликта.

Гросси прибыл в Запорожскую область, чтобы посетить станцию, 4 сентября. С начала боевых действий на Украине он побывал на ЗАЭС в пятый раз. На станции, которая регулярно подвергается атакам со стороны Киева, с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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