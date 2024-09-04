Глава МАГАТЭ Гросси пообещал расширить поддержку Украины
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширит помощь Украине и займет более активную позицию «по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры». Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит пресс-служба организации.
«Безопасность работы атомных электростанций зависит от стабильного и надежного подключения к электросети. В результате военных действий ситуация становится все более уязвимой и потенциально даже опасной. Я согласился с президентом Зеленским, что МАГАТЭ расширит свою решительную деятельность, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время конфликта, и более пристально рассмотрит этот важный аспект ядерной безопасности», – сказал Гросси.
Глава МАГАТЭ отметил, что эксперты организации скоро отправятся на некоторые поврежденные украинские подстанции, чтобы оценить ситуацию на этих объектах. Подчеркивается, что специалисты уже размещены на всех украинских АЭС для поддержания ядерной безопасности и защиты во время конфликта.
27 августа делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посетила Курскую АЭС. По итогам визита глава МАГАТЭ заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме». Гросси подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.
2 сентября он сообщил, что направляется на Запорожскую АЭС. В пресс-службе МАГАТЭ уточнили, что Гросси посетит станцию позднее на этой неделе уже в пятый раз с начала конфликта.
Под контролем Украины находятся три действующие атомные электростанции: Ривненская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС. Запорожская АЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.