Глава МАГАТЭ Гросси пообещал расширить поддержку Украины

«Безопасность работы атомных электростанций зависит от стабильного и надежного подключения к электросети. В результате военных действий ситуация становится все более уязвимой и потенциально даже опасной. Я согласился с президентом Зеленским, что МАГАТЭ расширит свою решительную деятельность, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время конфликта, и более пристально рассмотрит этот важный аспект ядерной безопасности», – сказал Гросси.