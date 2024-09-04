Гросси прибыл в Запорожскую область
Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал в Запорожскую область, чтобы посетить Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.
Автомобили делегации МАГАТЭ преодолели российский КПП у Васильевки.
3 сентября пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что Гросси на этой неделе посетит ЗАЭС в пятый раз с начала боевых действий на Украине. ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. На станции, которая регулярно подвергается атакам со стороны Украины, с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ. При этом Гросси утверждает, что определить виновного в ударах крайне сложно, поскольку беспилотники, атакующие ЗАЭС, летят по особой траектории.
За последние несколько дней на станции неоднократно автоматически отключалась резервная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» – один из ключевых источников электроэнергии, который необходим для охлаждения реакторов ЗАЭС. В предыдущий раз – 2 сентября. Причины не уточнялись. Представители МАГАТЭ, присутствующие на станции, были об этом проинформированы.
27 августа делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посетила Курскую АЭС. По итогам визита глава МАГАТЭ заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме». Гросси подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.