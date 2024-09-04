Гросси прибыл в Запорожскую область

3 сентября пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что Гросси на этой неделе посетит ЗАЭС в пятый раз с начала боевых действий на Украине. ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. На станции, которая регулярно подвергается атакам со стороны Украины, с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ. При этом Гросси утверждает, что определить виновного в ударах крайне сложно, поскольку беспилотники, атакующие ЗАЭС, летят по особой траектории.