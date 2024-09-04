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Гросси прибыл в Запорожскую область

Ведомости

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал в Запорожскую область, чтобы посетить Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Автомобили делегации МАГАТЭ преодолели российский КПП у Васильевки.

3 сентября пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что Гросси на этой неделе посетит ЗАЭС в пятый раз с начала боевых действий на Украине. ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. На станции, которая регулярно подвергается атакам со стороны Украины, с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ. При этом Гросси утверждает, что определить виновного в ударах крайне сложно, поскольку беспилотники, атакующие ЗАЭС, летят по особой траектории.

За последние несколько дней на станции неоднократно автоматически отключалась резервная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» – один из ключевых источников электроэнергии, который необходим для охлаждения реакторов ЗАЭС. В предыдущий раз – 2 сентября. Причины не уточнялись. Представители МАГАТЭ, присутствующие на станции, были об этом проинформированы.

27 августа делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посетила Курскую АЭС. По итогам визита глава МАГАТЭ заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме». Гросси подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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