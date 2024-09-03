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МАГАТЭ проинформировано об отключении резервной линии ЗАЭС

Ведомости

Экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оповестили об отключении резервной линии энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Линия все еще отключена. Представителей МАГАТЭ, присутствующих на станции, об этом проинформировали», – уточнила она.

2 сентября произошло автоматическое отключение линии. Линия «Ферросплавная-1» – один из ключевых источников электроэнергии, который необходим для охлаждения реакторов ЗАЭС. Причина отключения не уточнялась. Радиационный фон на объекте не изменился, он находится в норме и не превышает естественных фоновых природных значений.

В прошлый раз линия «Ферросплавная-1» на Запорожской АЭС отключалась 23 августа, она возобновила работу в тот же день.

29 августа директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что посетит ЗАЭС на следующей неделе. Он пообещал держать Совет управляющих агентства в курсе событий о влиянии разрушений на Каховской ГЭС на работу атомной электростанции.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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