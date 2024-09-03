МАГАТЭ проинформировано об отключении резервной линии ЗАЭС
Экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оповестили об отключении резервной линии энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
«Линия все еще отключена. Представителей МАГАТЭ, присутствующих на станции, об этом проинформировали», – уточнила она.
2 сентября произошло автоматическое отключение линии. Линия «Ферросплавная-1» – один из ключевых источников электроэнергии, который необходим для охлаждения реакторов ЗАЭС. Причина отключения не уточнялась. Радиационный фон на объекте не изменился, он находится в норме и не превышает естественных фоновых природных значений.
В прошлый раз линия «Ферросплавная-1» на Запорожской АЭС отключалась 23 августа, она возобновила работу в тот же день.
29 августа директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что посетит ЗАЭС на следующей неделе. Он пообещал держать Совет управляющих агентства в курсе событий о влиянии разрушений на Каховской ГЭС на работу атомной электростанции.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.