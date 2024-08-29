Гросси посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе
Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) на следующей неделе.
«Моя поездка на ЗАЭС на следующей неделе была запланирована, и сейчас это важно. Я поеду», – подчеркнул Гросси (цитата по ТАСС).
Он пообещал держать Совет управляющих МАГАТЭ в курсе событий о влиянии разрушений на Каховской ГЭС на работу атомной электростанции.
27 августа Гросси посетил Курскую АЭС. По итогам визита он указал, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме». Директор МАГАТЭ подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.
28 августа инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас вооруженных сил Украины (ВСУ) в 5 км от Курской АЭС. Росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный 183 неразорвавшимися поражающими элементами. Снаряд уничтожили накладным зарядом.
В ночь на 6 июня 2023 г. в результате обстрела ВСУ произошел прорыв плотины Каховской ГЭС. Были разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень ее подъема достигал 11 м. В результате трагедии погибли 57 человек.