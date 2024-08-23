На ЗАЭС возобновилась работа линии «Ферросплавная-1» после отключения

Линия «Ферросплавная-1» – один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ, который необходим для охлаждения реакторов ЗАЭС. Причина отключения не уточняется. Радиационный фон на объекте не изменился, он находится в норме и не превышает естественных фоновых природных значений.