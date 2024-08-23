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На ЗАЭС возобновилась работа линии «Ферросплавная-1» после отключения

Ведомости

Линия электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» на Запорожской АЭС возобновила работу после автоматического отключения, сообщила пресс-служба станции.

«На Запорожской АЭС в 15:30 введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», – говорится в сообщении. Электроснабжение станции также обеспечивается за счет линии 750 кВ «Днепровская».

Линия «Ферросплавная-1» – один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ, который необходим для охлаждения реакторов ЗАЭС. Причина отключения не уточняется. Радиационный фон на объекте не изменился, он находится в норме и не превышает естественных фоновых природных значений.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Станция регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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