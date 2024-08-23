На ЗАЭС возобновилась работа линии «Ферросплавная-1» после отключения
Линия электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» на Запорожской АЭС возобновила работу после автоматического отключения, сообщила пресс-служба станции.
«На Запорожской АЭС в 15:30 введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», – говорится в сообщении. Электроснабжение станции также обеспечивается за счет линии 750 кВ «Днепровская».
Линия «Ферросплавная-1» – один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ, который необходим для охлаждения реакторов ЗАЭС. Причина отключения не уточняется. Радиационный фон на объекте не изменился, он находится в норме и не превышает естественных фоновых природных значений.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Станция регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.