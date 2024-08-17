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МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС

Ведомости

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС ухудшилась на фоне продолжения атак на ядерный объект, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети Х.

По его словам, последнее ухудшение ситуации было спровоцировано ударом беспилотника по дороге, которая находится в периметре станции.

17 августа пресс-служба ЗАЭС сообщила, что украинский дрон сбросил бомбу на дорогу, которая проходит вдоль энергоблоков атомной станции. В результате инцидента никто не пострадал, однако по затронутой дороге постоянно передвигается персонал станции. Сама атака произошла рано утром.

До этого Россия уведомило агентство о том, что с 5 по 11 августа ЗАЭС подверглась 78 атакам со стороны Украины. 11 августа была зафиксирована самая серьезная из них – вооруженные силы Украины при помощи БПЛА дважды ударили по атомной станции, спровоцировав пожар, повредивший внутренние конструкции. Эксперты МАГАТЭ после этого посетили градирни ЗАЭС и зафиксировали факт наличия ЧП. Гросси призвал прекратить атаки на объект, при этом он не стал обвинять кого-либо в организации нападений.

Энергодар и расположенная в нем ЗАЭС с конца февраля 2022 г. находятся под контролем России. Район регулярно подвергается обстрелам и атакам ВСУ. На станции на постоянной основе присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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