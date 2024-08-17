МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС
Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС ухудшилась на фоне продолжения атак на ядерный объект, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети Х.
По его словам, последнее ухудшение ситуации было спровоцировано ударом беспилотника по дороге, которая находится в периметре станции.
17 августа пресс-служба ЗАЭС сообщила, что украинский дрон сбросил бомбу на дорогу, которая проходит вдоль энергоблоков атомной станции. В результате инцидента никто не пострадал, однако по затронутой дороге постоянно передвигается персонал станции. Сама атака произошла рано утром.
До этого Россия уведомило агентство о том, что с 5 по 11 августа ЗАЭС подверглась 78 атакам со стороны Украины. 11 августа была зафиксирована самая серьезная из них – вооруженные силы Украины при помощи БПЛА дважды ударили по атомной станции, спровоцировав пожар, повредивший внутренние конструкции. Эксперты МАГАТЭ после этого посетили градирни ЗАЭС и зафиксировали факт наличия ЧП. Гросси призвал прекратить атаки на объект, при этом он не стал обвинять кого-либо в организации нападений.
Энергодар и расположенная в нем ЗАЭС с конца февраля 2022 г. находятся под контролем России. Район регулярно подвергается обстрелам и атакам ВСУ. На станции на постоянной основе присутствуют эксперты МАГАТЭ.