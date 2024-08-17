МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС

До этого Россия уведомило агентство о том, что с 5 по 11 августа ЗАЭС подверглась 78 атакам со стороны Украины. 11 августа была зафиксирована самая серьезная из них – вооруженные силы Украины при помощи БПЛА дважды ударили по атомной станции, спровоцировав пожар, повредивший внутренние конструкции. Эксперты МАГАТЭ после этого посетили градирни ЗАЭС и зафиксировали факт наличия ЧП. Гросси призвал прекратить атаки на объект, при этом он не стал обвинять кого-либо в организации нападений.