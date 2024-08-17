МИД вслед за Минобороны заявил о подготовке Киева к атаке на Курскую АЭС
Киев приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС, заявили в МИД России. Днем 17 августа похожее заявление опубликовало российское Минобороны.
«Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе», – говорится в сообщении.
Отмечается, что все международное сообщество «должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим».
Днем 17 августа Минобороны РФ со ссылкой на информацию, поступающую по независимым каналам также сообщило, что Киев готовится к нанесению удара по Курской АЭС. По заявлению министерства, целью данной провокации является обвинение РФ в «самообстреле» станции «для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины».
ТАСС со ссылкой на УВД российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области писал, что ВСУ хотят ударить по Запорожской и Курской АЭС, чтобы впоследствии обвинить Россию в провокациях.
Курская АЭС расположена в Курчатове Курской области. С 6 августа на территории российского региона продолжаются бои с ВСУ. Сейчас в области действует режим контртеррористической операции (КТО).
14 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ намеревались захватить Курскую АЭС 11 августа, чтобы выйти на переговоры со своим ультиматумом. Кроме того, он заявлял, что на курское направление было переброшено порядка 12 000 украинских солдат.