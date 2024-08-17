МИД вслед за Минобороны заявил о подготовке Киева к атаке на Курскую АЭС

«Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе», – говорится в сообщении.