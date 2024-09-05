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Путин назвал очень опасными терактами обстрелы ВСУ Курской и Запорожской АЭС

Ведомости

Атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской и Запорожской атомным электростанциям (АЭС) являются «очень опасными терактами». Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024.

«Можно только представить, что будет, если мы станем отвечать зеркально», – отметил Путин.

4 сентября директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Запорожскую область, чтобы посетить атомную электростанцию. С начала боевых действий на Украине он побывал на ЗАЭС в пятый раз. По итогам визита Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается шаткой и нестабильной.

27 августа глава МАГАТЭ посетил Курскую АЭС. Он указал, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме». Гросси подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.

ВСУ вторглись на территорию России 6 августа. С этого момента в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил РФ и украинских военных. Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы противника в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. С 1 сентября 2022 г. на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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