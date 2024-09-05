Путин назвал очень опасными терактами обстрелы ВСУ Курской и Запорожской АЭС
Атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской и Запорожской атомным электростанциям (АЭС) являются «очень опасными терактами». Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024.
«Можно только представить, что будет, если мы станем отвечать зеркально», – отметил Путин.
4 сентября директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Запорожскую область, чтобы посетить атомную электростанцию. С начала боевых действий на Украине он побывал на ЗАЭС в пятый раз. По итогам визита Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается шаткой и нестабильной.
27 августа глава МАГАТЭ посетил Курскую АЭС. Он указал, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме». Гросси подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.
ВСУ вторглись на территорию России 6 августа. С этого момента в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил РФ и украинских военных. Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы противника в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. С 1 сентября 2022 г. на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.