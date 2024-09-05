Путин назвал очень опасными терактами обстрелы ВСУ Курской и Запорожской АЭС

4 сентября директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Запорожскую область, чтобы посетить атомную электростанцию. С начала боевых действий на Украине он побывал на ЗАЭС в пятый раз. По итогам визита Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается шаткой и нестабильной.