СВР сообщила о новом способе США вмешаться в выборы в Грузии
США могут использовать Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на грузинском направлении для вмешательства в предстоящие парламентские выборы в Грузии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Службы внешней разведки (СВР) РФ.
По информации ведомства, госдепартамент намерен задействовать новый инструмент вмешательства в парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 г., чтобы не допустить победы правящей сейчас партии «Грузинская мечта». Согласно данным, БДИПЧ ОБСЕ за 10-20 дней до голосования опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов. После обнародования первых итогов волеизъявления будет представлено заключение о несоответствии электорального процесса нормам демократии.
По информации агентства, власти США также намерены запустить акции протеста в случае победы «Грузинской мечты».
10 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила, что будет баллотироваться на второй срок, но для этого необходимо, чтобы победу на октябрьских выборах в парламент одержала оппозиция.