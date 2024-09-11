СВР сообщила о новом способе США вмешаться в выборы в Грузии

По информации ведомства, госдепартамент намерен задействовать новый инструмент вмешательства в парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 г., чтобы не допустить победы правящей сейчас партии «Грузинская мечта». Согласно данным, БДИПЧ ОБСЕ за 10-20 дней до голосования опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов. После обнародования первых итогов волеизъявления будет представлено заключение о несоответствии электорального процесса нормам демократии.