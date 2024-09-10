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Президент Грузии сообщила о намерении баллотироваться на второй срок

Ведомости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила, что будет баллотироваться на второй срок, но для этого необходимо, чтобы победу на октябрьских выборах в парламент одержала оппозиция. Свою позицию она озвучила на встрече с грузинской молодежью, передает информационное агентство Report.

«Я не раз говорила и еще раз повторю, что буду там, где возникнет необходимость довести наше дело до конца. Я хочу быть тем человеком, который защитит результат [парламентских выборов], донесет его до Брюсселя и получит подтверждение, что нам откроют переговоры [о вступлении в ЕС]. Будет это в роли президента или нет, покажет будущее. Я готова ко всему», – сказала Зурабишвили.

Зурабишвили выиграла президентские выборы в Грузии в 2018 г. и заняла пост главы государства на шесть лет. Она стала первой женщиной-президентом в новейшей истории Грузии. Следующий грузинский лидер будет избран не народом, а 300 выборщиками, в число которых войдут депутаты парламента, представители местного самоуправления, уточняет Report. Выборы президента планируется провести в Грузии в 2024 г. после парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.

Весной граждане Грузии массово протестовали против принятого парламентом законопроекта об иностранном влиянии. Документ был представлен правящей партией «Грузинская мечта». В мае Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Она говорила, что настойчивость парламента по поводу принятия «российского закона» противоречит воли населения и является прямой провокацией. Парламент преодолел вето президента, и 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявлял, что принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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