Президент Грузии сообщила о намерении баллотироваться на второй срок
Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила, что будет баллотироваться на второй срок, но для этого необходимо, чтобы победу на октябрьских выборах в парламент одержала оппозиция. Свою позицию она озвучила на встрече с грузинской молодежью, передает информационное агентство Report.
«Я не раз говорила и еще раз повторю, что буду там, где возникнет необходимость довести наше дело до конца. Я хочу быть тем человеком, который защитит результат [парламентских выборов], донесет его до Брюсселя и получит подтверждение, что нам откроют переговоры [о вступлении в ЕС]. Будет это в роли президента или нет, покажет будущее. Я готова ко всему», – сказала Зурабишвили.
Зурабишвили выиграла президентские выборы в Грузии в 2018 г. и заняла пост главы государства на шесть лет. Она стала первой женщиной-президентом в новейшей истории Грузии. Следующий грузинский лидер будет избран не народом, а 300 выборщиками, в число которых войдут депутаты парламента, представители местного самоуправления, уточняет Report. Выборы президента планируется провести в Грузии в 2024 г. после парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.
Весной граждане Грузии массово протестовали против принятого парламентом законопроекта об иностранном влиянии. Документ был представлен правящей партией «Грузинская мечта». В мае Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Она говорила, что настойчивость парламента по поводу принятия «российского закона» противоречит воли населения и является прямой провокацией. Парламент преодолел вето президента, и 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявлял, что принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС.