Президент Грузии сообщила о намерении баллотироваться на второй срок

«Я не раз говорила и еще раз повторю, что буду там, где возникнет необходимость довести наше дело до конца. Я хочу быть тем человеком, который защитит результат [парламентских выборов], донесет его до Брюсселя и получит подтверждение, что нам откроют переговоры [о вступлении в ЕС]. Будет это в роли президента или нет, покажет будущее. Я готова ко всему», – сказала Зурабишвили.