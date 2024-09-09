Власти Грузии создадут фонд для финансирования организаций в реестре иноагентов
Власти Грузии создадут фонд для неправительственных организаций (НПО), которые финансируются из-за рубежа и зарегистрировались в реестре иноагентов. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik Грузия».
«Многие НПО подвергались угрозам со стороны конкретных иностранных доноров о прекращении финансирования в случае, если они пройдут регистрацию в минюсте. На этом фоне и в целом в интересах страны мы решили учредить грантовую программу», – уточнил Кобахидзе.
Программа будет профинансирована из государственного бюджета.
2 сентября первый замминистра юстиции Грузии Тамар Ткешелашвили сообщила, что заявки для регистрации по закону об иностранных агентах в минюст страны направили 469 некоммерческих организаций.
14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах, несмотря на протесты в стране. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Отказ от регистрации или незаполнение годовой финансовой декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 836 000 руб.).
18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал документ. Ряд американских и европейских политиков выступили против закона, по их мнению, он может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям. Зурабишвили придерживается позиции, что закон «антинационален и не соответствует конституции».