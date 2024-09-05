ЕС приостановил гранты муниципалитетам Грузии из-за закона об иноагентах
Евросоюз приостановил предоставление муниципалитетам Грузии грантов, которые они должны были получить в рамках проекта «Творческий компас Грузии». Об этом сообщила Netgazeti.ge со ссылкой на представительство ЕС в Грузии.
«Представительство Европейского союза в Грузии приостановило грант, предназначенный для муниципалитетов», – говорится в сообщении.
По данным издания, грант был передан другим бенефициарам.
14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах, несмотря на массовые протесты в стране. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Отказ от регистрации или незаполнение годовой финансовой декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 836 000 руб.).
18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал документ. Ряд американских и европейских политиков выступили против закона, по их мнению, он может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям. Зурабишвили придерживается позиции, что закон «антинационален и не соответствует конституции».
15 июля Зурабишвили подала первый иск в Конституционный суд против принятого закона. Второй иск подала 121 неправительственная организация 17 июля. Третий иск подали 38 оппозиционных депутатов Грузии.