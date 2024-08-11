Премьер Грузии заявил о разочаровании состоянием двусторонних отношений с США

Отношения между Вашингтоном и Тбилиси начали ухудшаться после того, как парламент Грузии принял закон об иноагентах, что вызвало резкую критику на Западе – в том числе в США и Евросоюзе. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, аналогичные нормы действуют во многих западных странах, включая самих США.