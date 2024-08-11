Премьер Грузии заявил о разочаровании состоянием двусторонних отношений с США
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с американскими парламентариями, которые приехали в Тбилиси. В рамках разговора он выразил разочарование состоянием двусторонних американо-грузинских отношений, сообщает телеканал «Рустави».
«Это был очень откровенный разговор... я честно поделился с сенатором и послом нашим разочарованием и обеспокоенностью по поводу ситуации, которая характеризует грузино-американские отношения», – сказал премьер.
Кобахидзе добавил, что Грузия – маленькая страна, она не может оказать существенного влияния на США, однако отношения между двумя странами могут быть полностью перезагружены в течение года. Подобные изменения будут зависеть от политической воли американской стороны, отметил он.
На встрече, которая прошла накануне, присутствовали в том числе сенатор США Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер.
Отношения между Вашингтоном и Тбилиси начали ухудшаться после того, как парламент Грузии принял закон об иноагентах, что вызвало резкую критику на Западе – в том числе в США и Евросоюзе. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, аналогичные нормы действуют во многих западных странах, включая самих США.