США приостановят помощь Грузии из-за принятия закона об иноагентах
Соединенные Штаты приостанавливают выделение помощи Грузии в размере более $95 млн в связи с принятием закона об иноагентах. Об этом заявил секретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.
«Антидемократические действия и ложные заявления грузинского правительства несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО», – говорится в заявлении Блинкена.
Отношения Грузии с США и странами ЕС ухудшились после принятия закона об иноагентах в мае. Президент республики Саломе Зурабишвили выступала против инициативы и говорила, что закон «антинационален и не соответствует конституции». Но в итоге на принятие документа не повлияли ни протесты в стране, ни наложенное вето Зурабишвили, ни позиция западных стран.
Закон предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Отказ от регистрации или незаполнение годовой финансовой декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 806 202 руб.). 30 июля минюст Грузии создал такой реестр.
30 июля О'Брайен, выступая в конгрессе США, заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против Грузии, но надеется, что Тбилиси изменит курс. Он отметил, что власти Грузии должны понимать, что у них «есть путь назад». Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе назвал это заявление шантажом.