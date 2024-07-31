Премьер Грузии назвал шантажом заявления США о возможных новых санкциях
Заявления американских властей о возможном введении новых санкций против Грузии являются шантажом. Такое мнение выразил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.
«Что касается разговора языком шантажа, то это контрпродуктивно. <...> Конечно же, неправильно говорить с нами языком шантажа», – ответил грузинский премьер на просьбу прокомментировать слова помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.
30 июля О'Брайен, выступая в конгрессе США, заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против Грузии, но надеется, что Тбилиси изменит курс. Он отметил, что власти Грузии должны понимать, что у них «есть путь назад».
Отношения Грузии с США и странами ЕС ухудшились после принятия закона об иноагентах в мае. Президент республики Саломе Зурабишвили выступала против инициативы и говорила, что закон «антинационален и не соответствует конституции». Но в итоге на принятие документа не повлияли ни протесты в стране, ни наложенное вето Зурабишвили, ни позиция западных стран.
Закон предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Отказ от регистрации или незаполнение годовой финансовой декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 806 202 руб.). 30 июля минюст Грузии создал такой реестр.