Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Премьер Грузии назвал шантажом заявления США о возможных новых санкциях

Ведомости

Заявления американских властей о возможном введении новых санкций против Грузии являются шантажом. Такое мнение выразил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Что касается разговора языком шантажа, то это контрпродуктивно. <...> Конечно же, неправильно говорить с нами языком шантажа», – ответил грузинский премьер на просьбу прокомментировать слова помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

30 июля О'Брайен, выступая в конгрессе США, заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против Грузии, но надеется, что Тбилиси изменит курс. Он отметил, что власти Грузии должны понимать, что у них «есть путь назад».

Отношения Грузии с США и странами ЕС ухудшились после принятия закона об иноагентах в мае. Президент республики Саломе Зурабишвили выступала против инициативы и говорила, что закон «антинационален и не соответствует конституции». Но в итоге на принятие документа не повлияли ни протесты в стране, ни наложенное вето Зурабишвили, ни позиция западных стран.

Закон предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Отказ от регистрации или незаполнение годовой финансовой декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 806 202 руб.). 30 июля минюст Грузии создал такой реестр.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных