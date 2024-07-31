Премьер Грузии назвал шантажом заявления США о возможных новых санкциях

Отношения Грузии с США и странами ЕС ухудшились после принятия закона об иноагентах в мае. Президент республики Саломе Зурабишвили выступала против инициативы и говорила, что закон «антинационален и не соответствует конституции». Но в итоге на принятие документа не повлияли ни протесты в стране, ни наложенное вето Зурабишвили, ни позиция западных стран.