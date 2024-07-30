Минюст Грузии создал реестр для регистрации организаций по закону об иноагентах

«Что касается начала действия [закона об иноагентах], все сроки указаны в законе, вы это, думаю, хорошо знаете, и с 1 августа организации, которые подпадают под эти критерии, могут подавать заявления», – сказал он, добавив, что для этого готова техническая база (цитата по ТАСС).