Минюст Грузии создал реестр для регистрации организаций по закону об иноагентах
Министерство юстиции Грузии создало реестр для неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа, сообщил глава ведомства Рати Брегадзе во время брифинга.
«Что касается начала действия [закона об иноагентах], все сроки указаны в законе, вы это, думаю, хорошо знаете, и с 1 августа организации, которые подпадают под эти критерии, могут подавать заявления», – сказал он, добавив, что для этого готова техническая база (цитата по ТАСС).
14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Отказ от регистрации или незаполнение годовой финансовой декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 806 202 руб.).
15 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили подала первый иск в конституционный суд против принятого закона. Второй иск подала 121 неправительственная организация 17 июля. Третий иск подали 38 оппозиционных депутатов Грузии.
Ряд американских и европейских политиков выступили против закона, который, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям. Зурабишвили придерживается позиции, что закон «антинационален и не соответствует конституции».