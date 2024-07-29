Оппозиция в Грузии подала иск против закона об иноагентах в конституционный суд

Заявление подписали 38 депутатов. Председатель «Национального движения» Тина Бокучава заявила, что «действие этого закона должно быть приостановлено, иначе стране может быть нанесен необратимый ущерб». По ее мнению, рассмотрение вопроса должно состояться до 3 сентября, то есть до полного вступления закона в силу.