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Оппозиция в Грузии подала иск против закона об иноагентах в конституционный суд

Ведомости

Грузинские оппозиционные депутаты подали в конституционный суд иск, в котором просят отменить принятый закон об иностранных агентах. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Заявление подписали 38 депутатов. Председатель «Национального движения» Тина Бокучава заявила, что «действие этого закона должно быть приостановлено, иначе стране может быть нанесен необратимый ущерб». По ее мнению, рассмотрение вопроса должно состояться до 3 сентября, то есть до полного вступления закона в силу.

22 июля телеканал TV Pirveli сообщал, что в иске будет указано о нарушении законом об иноагентах конституции страны. Речь идет о статье 22, которая гарантирует свободу объединения, и статье 78, которая предусматривает исполнение мер для интеграции в европейские и евро-атлантические структуры. 

Это уже третий иск об отмене закона, поданный в конституционный суд. Ранее в июле в эту инстанцию обратились президент Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственная организация.

Закон об иноагентах парламент Грузии принял 14 мая, несмотря на активные протесты в стране. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Отказ от регистрации или незаполнение годовой финансовой декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 806 202 руб.).

Ряд американских и европейских политиков выступили против закона, который, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям.

18 мая президент Грузии наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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