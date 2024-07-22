В Конституционный суд Грузии подадут третий иск против закона об иноагентах

Иск подадут представители оппозиции Грузии. В документе утверждается, что закон об иноагентах нарушает конституцию страны, а именно статьи 22 и 78. Они гарантируют свободу объединений и прописывают порядок интеграции в европейские и евро-атлантические структуры. По словам депутатов, иск уже готов – нотариус проверил подписи, документ направят в Батуми.