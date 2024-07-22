В Конституционный суд Грузии подадут третий иск против закона об иноагентах
Депутаты парламента Грузии намерены подать в Конституционный суд страны третий иск против закона об иностранных агентах, сообщает телеканал TV Pirveli.
Иск подадут представители оппозиции Грузии. В документе утверждается, что закон об иноагентах нарушает конституцию страны, а именно статьи 22 и 78. Они гарантируют свободу объединений и прописывают порядок интеграции в европейские и евро-атлантические структуры. По словам депутатов, иск уже готов – нотариус проверил подписи, документ направят в Батуми.
14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, аналогичные законы действуют во многих странах Запада.
15 июля Зурабишвили подала первый иск против принятого закона об иноагентах. Президент Грузии считает, что он «антинационален и не соответствует конституции». В иске предлагается приостановить действие нормы на начальном этапе. Второй иск подала 121 неправительственная организация 17 июля.