Зурабишвили подаст иск в Конституционный суд Грузии против закона об иноагентах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подаст иск в Конституционный суд против закона об иностранных агентах 15 июля, сообщает телекомпания TV Pirveli.
Зурабишвили считает, что принятый закон об иноагентах «антинационален и не соответствует конституции». Отмечается, что суд не сможет отложить рассмотрение дела из-за летних каникул, поскольку решения ждет вся страна. В иске предлагается приостановить действие нормы до того, как суд по существу решит этот спор, то есть на начальном этапе.
Позже парламентский секретарь Зурабишвили Георгий Мсхиладзе сообщил, что глава государства подала иск в суд. По его словам, это происходит впервые. «Иск касается закона о прозрачности иностранного влияния, так называемого российского закона. Упомянутый закон не соответствует конституции», – сказал он (цитата по ТАСС).
14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям. 18 мая Зурабишвили наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон.
После принятия закона об иноагентах руководство Евросоюза решило приостановить процесс интеграции Грузии. По словам посла ЕС в стране Павла Герчинского, «антизападная, антиевропейская» риторика несовместима с декларируемой целью вступления в объединение. Грузия также лишилась помощи от США – государство на неопределенный срок заморозило ее. Замглавы госдепа по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея сообщила, что решение принято на фоне «антидемократичных» действий грузинских властей.