Зурабишвили подаст иск в Конституционный суд Грузии против закона об иноагентах

Зурабишвили считает, что принятый закон об иноагентах «антинационален и не соответствует конституции». Отмечается, что суд не сможет отложить рассмотрение дела из-за летних каникул, поскольку решения ждет вся страна. В иске предлагается приостановить действие нормы до того, как суд по существу решит этот спор, то есть на начальном этапе.