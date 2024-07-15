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Закон об иноагентах в Грузии вступит в силу через несколько недель

Ведомости

Закон об иноагентах, принятый парламентом Грузии в мае, вступит в силу через несколько недель. Об этом заявил глава парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе.

«Я напомню, что закон [об иноагентах] еще не вступил в силу. Примерно через несколько недель этот закон начнет действовать, и мы посмотрим, как будут развиваться процессы», – отметил он (цитата по ТАСС).

Согласно документу, неправительственные организации и СМИ, у которых на финансирование из-за рубежа приходится более 20% годового дохода, обязаны будут зарегистрироваться в специальном реестре и заполнять годовую финансовую декларацию. Отказ от регистрации или незаполнение декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 806 202 руб.).

Парламент Грузии принял закон об иноагентах 14 мая, несмотря на уличные протесты граждан и предупреждения от США и Евросоюза о негативных последствиях такого решения. Против инициативы также выступала президент Грузии Саломе Зурабишвили, 18 мая она наложила вето на документ, но парламент смог преодолеть его. 3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах.

После этого отношения Грузии и ЕС обострились. В конце июня глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что республика может лишиться европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон не будет отменен. 9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сообщил, что власти ЕС приостановили процесс интеграции Грузии. Также было принято решение заморозить 30 млн евро на укрепление обороноспособности Грузии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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