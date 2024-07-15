Закон об иноагентах в Грузии вступит в силу через несколько недель

После этого отношения Грузии и ЕС обострились. В конце июня глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что республика может лишиться европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон не будет отменен. 9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сообщил, что власти ЕС приостановили процесс интеграции Грузии. Также было принято решение заморозить 30 млн евро на укрепление обороноспособности Грузии.