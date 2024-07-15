Закон об иноагентах в Грузии вступит в силу через несколько недель
Закон об иноагентах, принятый парламентом Грузии в мае, вступит в силу через несколько недель. Об этом заявил глава парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе.
«Я напомню, что закон [об иноагентах] еще не вступил в силу. Примерно через несколько недель этот закон начнет действовать, и мы посмотрим, как будут развиваться процессы», – отметил он (цитата по ТАСС).
Согласно документу, неправительственные организации и СМИ, у которых на финансирование из-за рубежа приходится более 20% годового дохода, обязаны будут зарегистрироваться в специальном реестре и заполнять годовую финансовую декларацию. Отказ от регистрации или незаполнение декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 806 202 руб.).
Парламент Грузии принял закон об иноагентах 14 мая, несмотря на уличные протесты граждан и предупреждения от США и Евросоюза о негативных последствиях такого решения. Против инициативы также выступала президент Грузии Саломе Зурабишвили, 18 мая она наложила вето на документ, но парламент смог преодолеть его. 3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах.
После этого отношения Грузии и ЕС обострились. В конце июня глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что республика может лишиться европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон не будет отменен. 9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сообщил, что власти ЕС приостановили процесс интеграции Грузии. Также было принято решение заморозить 30 млн евро на укрепление обороноспособности Грузии.