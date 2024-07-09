Процесс вступления Грузии в Евросоюз приостановлен
Руководство Евросоюза (ЕС) приняло решение приостановить процесс интеграции Грузии. Об этом сообщил посол ЕС в стране Павел Герчинский, его слова приводит портал Civil Georgia.
«Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза. <...> Антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено», – сказал он.
Герчинский добавил, что решение о приостановке процесса вступления Грузии в объединение лидеры ЕС приняли на заседании 27 июня. Он выразил надежду, что новое правительство «возобновит серьезную работу» в направлении интеграции Грузии в ЕС после выборов в октябре. По его словам, все еще может измениться, но время истекает.
9 июля стало известно, что лидеры стран ЕС также приняли решение заморозить 30 млн евро на укрепление обороноспособности Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявила, что перенос совместных учений США и Грузии на неопределенный срок и заморозка финансовой помощи – результат необдуманной и вражеской политики грузинских властей.
Отношения Грузии и Запада обострились после принятия весной 2024 г. закона об иностранных агентах. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям.