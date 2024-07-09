Процесс вступления Грузии в Евросоюз приостановлен

Герчинский добавил, что решение о приостановке процесса вступления Грузии в объединение лидеры ЕС приняли на заседании 27 июня. Он выразил надежду, что новое правительство «возобновит серьезную работу» в направлении интеграции Грузии в ЕС после выборов в октябре. По его словам, все еще может измениться, но время истекает.