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Процесс вступления Грузии в Евросоюз приостановлен

Ведомости

Руководство Евросоюза (ЕС) приняло решение приостановить процесс интеграции Грузии. Об этом сообщил посол ЕС в стране Павел Герчинский, его слова приводит портал Civil Georgia.

«Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза. <...> Антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено», – сказал он.

Герчинский добавил, что решение о приостановке процесса вступления Грузии в объединение лидеры ЕС приняли на заседании 27 июня. Он выразил надежду, что новое правительство «возобновит серьезную работу» в направлении интеграции Грузии в ЕС после выборов в октябре. По его словам, все еще может измениться, но время истекает.

9 июля стало известно, что лидеры стран ЕС также приняли решение заморозить 30 млн евро на укрепление обороноспособности Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявила, что перенос совместных учений США и Грузии на неопределенный срок и заморозка финансовой помощи – результат необдуманной и вражеской политики грузинских властей.

Отношения Грузии и Запада обострились после принятия весной 2024 г. закона об иностранных агентах. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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