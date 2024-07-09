ЕС заморозил выделенные для Грузии 30 млн евро из-за закона об иноагентах
Лидеры стран Евросоюза (ЕС) решили заморозить 30 млн евро, которые собирались направить Грузии для укрепления обороноспособности страны. Об этом на международной конференции в Тбилиси рассказал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
«Говоря о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, к сожалению, должен вам сообщить, что лидеры ЕС также решили заморозить деньги, которые были выделены для поддержки сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира», – уточнил дипломат (цитата по ТАСС).
Он добавил, что процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен. Некоторые страны – члены ЕС публично заявили, что в случае принятия закона об иноагентах они выступят против начала переговоров со страной о членстве в объединении. На следующей неделе ЕС начнет работать над ответными мерами для Грузии из-за закона об иноагентах.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что перенос совместных учений США с Грузией на неопределенный срок и решение ЕС заморозить выделение минобороны страны 30 млн евро являются результатом необдуманной и вражеской политики грузинских властей.
5 июля Пентагон объявил о переносе совместных учений с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Согласно заявлению, в Тбилиси обвинили Вашингтон и других западных партнеров в давлении на Грузию с целью открытия второго фронта против России для ослабления давления на Украину.
В грузинском минобороны выразили сожаление после переноса учений с США. Там отметили, что грузино-американские учения приносят пользу обеим странам. При этом страны продолжают подготовку к учениям Agile Spirit – 2025 («Проворный дух»). О подготовке к учениям следующего года также заявили в минобороны США.
Отношения Грузии и Запада обострились после принятия весной 2024 г. закона об иностранных агентах. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям.