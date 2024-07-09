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ЕС заморозил выделенные для Грузии 30 млн евро из-за закона об иноагентах

Ведомости

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) решили заморозить 30 млн евро, которые собирались направить Грузии для укрепления обороноспособности страны. Об этом на международной конференции в Тбилиси рассказал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

«Говоря о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, к сожалению, должен вам сообщить, что лидеры ЕС также решили заморозить деньги, которые были выделены для поддержки сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира», – уточнил дипломат (цитата по ТАСС).

Он добавил, что процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен. Некоторые страны – члены ЕС публично заявили, что в случае принятия закона об иноагентах они выступят против начала переговоров со страной о членстве в объединении. На следующей неделе ЕС начнет работать над ответными мерами для Грузии из-за закона об иноагентах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что перенос совместных учений США с Грузией на неопределенный срок и решение ЕС заморозить выделение минобороны страны 30 млн евро являются результатом необдуманной и вражеской политики грузинских властей.

5 июля Пентагон объявил о переносе совместных учений с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Согласно заявлению, в Тбилиси обвинили Вашингтон и других западных партнеров в давлении на Грузию с целью открытия второго фронта против России для ослабления давления на Украину.

В грузинском минобороны выразили сожаление после переноса учений с США. Там отметили, что грузино-американские учения приносят пользу обеим странам. При этом страны продолжают подготовку к учениям Agile Spirit – 2025 («Проворный дух»). О подготовке к учениям следующего года также заявили в минобороны США.

Отношения Грузии и Запада обострились после принятия весной 2024 г. закона об иностранных агентах. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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