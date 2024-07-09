ЕС заморозил выделенные для Грузии 30 млн евро из-за закона об иноагентах

Он добавил, что процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен. Некоторые страны – члены ЕС публично заявили, что в случае принятия закона об иноагентах они выступят против начала переговоров со страной о членстве в объединении. На следующей неделе ЕС начнет работать над ответными мерами для Грузии из-за закона об иноагентах.