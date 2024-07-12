Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

США объявили о заморозке помощи Грузии

Ведомости

США на неопределенный срок заморозили оказание новой помощи Грузии, заявила замглавы госдепа по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея в ходе визита в страну.

«США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Евросоюз», – сказала она (цитата по ТАСС).

Решение принято на фоне «антидемократичных» действий грузинских властей, пояснила представитель госдепартамента в беседе с грузинскими журналистами, имея в виду принятие в стране закона об иноагентах. Также она обвинила представителей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» в распространении «дезинформации».

9 июля Евросоюз решил заморозить 30 млн евро, которые собирались направить Грузии для укрепления обороноспособности из-за принятия данного закона. Кроме того, 5 июля США отложили совместные военные учения с Грузией, а некоторые европейские страны заявили о планах пересмотреть отношения с Тбилиси.

Весной 2024 г. в Грузии приняли закон об иностранных агентах, что вызвало критику со стороны США и ЕС, поскольку под его действие могут попасть поддерживаемые ими организации. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. 3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили, которая пыталась остановить его принятие.

Вместе с тем в США и многих западных странах действуют аналогичные законы.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных