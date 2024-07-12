США объявили о заморозке помощи Грузии
США на неопределенный срок заморозили оказание новой помощи Грузии, заявила замглавы госдепа по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея в ходе визита в страну.
«США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Евросоюз», – сказала она (цитата по ТАСС).
Решение принято на фоне «антидемократичных» действий грузинских властей, пояснила представитель госдепартамента в беседе с грузинскими журналистами, имея в виду принятие в стране закона об иноагентах. Также она обвинила представителей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» в распространении «дезинформации».
9 июля Евросоюз решил заморозить 30 млн евро, которые собирались направить Грузии для укрепления обороноспособности из-за принятия данного закона. Кроме того, 5 июля США отложили совместные военные учения с Грузией, а некоторые европейские страны заявили о планах пересмотреть отношения с Тбилиси.
Весной 2024 г. в Грузии приняли закон об иностранных агентах, что вызвало критику со стороны США и ЕС, поскольку под его действие могут попасть поддерживаемые ими организации. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. 3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили, которая пыталась остановить его принятие.
Вместе с тем в США и многих западных странах действуют аналогичные законы.