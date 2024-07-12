США объявили о заморозке помощи Грузии

Весной 2024 г. в Грузии приняли закон об иностранных агентах, что вызвало критику со стороны США и ЕС, поскольку под его действие могут попасть поддерживаемые ими организации. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. 3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили, которая пыталась остановить его принятие.