США отложили совместные учения с Грузией
Вашингтон отложил совместные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Это следует из заявления министерства обороны США.
«США инициировали всеобъемлющий пересмотр двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Грузией. В рамках этого пересмотра США на неопределенный срок отложат учения Noble Partner», – говорится в сообщении.
Согласно заявлению, Тбилиси обвинил Вашингтон и других западных партнеров в «давлении на Грузию с целью открытия второго фронта против России для ослабления давления на Украину». Грузинские власти, по заявлению Пентагона, также обвинили США в попытке госпереворота в стране.
«Таким образом, правительство Соединенных Штатов определило, что это неподходящее время для проведения крупномасштабных военных учений в Грузии», – уточнили в ведомстве.
Учения планировались с 25 июля по 6 августа.
Весной 2024 г. в Грузии приняли закон об иностранных агентах. В США заявляли, что серьезно разочарованы решением грузинского парламента о дальнейшем продвижении законопроекта. По словам пресс-секретаря госдепартамента США Мэттью Миллера, в случае принятия предлагаемый закон может ограничить свободу выражения мнений, помешать независимым медиаорганизациям и др.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что Грузия может лишиться европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон об иноагентах не будет отменен.