США отложили совместные учения с Грузией

Согласно заявлению, Тбилиси обвинил Вашингтон и других западных партнеров в «давлении на Грузию с целью открытия второго фронта против России для ослабления давления на Украину». Грузинские власти, по заявлению Пентагона, также обвинили США в попытке госпереворота в стране.