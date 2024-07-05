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США отложили совместные учения с Грузией

Ведомости

Вашингтон отложил совместные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Это следует из заявления министерства обороны США.

«США инициировали всеобъемлющий пересмотр двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Грузией. В рамках этого пересмотра США на неопределенный срок отложат учения Noble Partner», – говорится в сообщении.

Согласно заявлению, Тбилиси обвинил Вашингтон и других западных партнеров в «давлении на Грузию с целью открытия второго фронта против России для ослабления давления на Украину». Грузинские власти, по заявлению Пентагона, также обвинили США в попытке госпереворота в стране.

«Таким образом, правительство Соединенных Штатов определило, что это неподходящее время для проведения крупномасштабных военных учений в Грузии», – уточнили в ведомстве.

Учения планировались с 25 июля по 6 августа.

Весной 2024 г. в Грузии приняли закон об иностранных агентах. В США заявляли, что серьезно разочарованы решением грузинского парламента о дальнейшем продвижении законопроекта. По словам пресс-секретаря госдепартамента США Мэттью Миллера, в случае принятия предлагаемый закон может ограничить свободу выражения мнений, помешать независимым медиаорганизациям и др.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что Грузия может лишиться европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон об иноагентах не будет отменен. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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