Орбан: законом об иноагентах Грузия пытается сохранить свой суверенитет

«Грузия – прекрасная страна, у нее все в порядке. Ее правительство стремится сохранить суверенитет и независимость в очень сложных условиях. К сожалению, многие лидеры в Европе не понимают, насколько сложно для такой страны, как Грузия, сохранить суверенитет по всем направлениям», – сказал он.