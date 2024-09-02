В Грузии 469 НКО подали заявки о регистрации по закону об иноагентах
Заявки для регистрации по закону об иностранных агентах в минюст Грузии направили 469 некоммерческих организаций. Об этом сообщила первый замминистра юстиции страны Тамар Ткешелашвили.
«На данную минуту к нам обратились с соответствующими заявлениями 469 НКО», – уточнила Ткешелашвили (цитата по ТАСС).
Окончательное число тех, кто оставил заявку, будет известно в конце дня.
14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах, несмотря на активные протесты в стране. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Отказ от регистрации или незаполнение годовой финансовой декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 836 000 руб.)
18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал документ. Ряд американских и европейских политиков выступили против закона, который, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям. Зурабишвили придерживается позиции, что закон «антинационален и не соответствует конституции».
15 июля Зурабишвили подала первый иск в конституционный суд против принятого закона. Второй иск подала 121 неправительственная организация 17 июля. Третий иск подали 38 оппозиционных депутатов Грузии.