В Грузии 469 НКО подали заявки о регистрации по закону об иноагентах

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал документ. Ряд американских и европейских политиков выступили против закона, который, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям. Зурабишвили придерживается позиции, что закон «антинационален и не соответствует конституции».