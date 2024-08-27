Президент Грузии назначила дату парламентских выборов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о проведении выборов в парламент страны 26 октября. Об этом она заявила в ходе брифинга, пишет «Sputnik Грузия».
Парламент республики состоит из 150 депутатов и избирается на четыре года. Депутатом может стать гражданин Грузии в возрасте от 25 лет, который жил в стране не менее 10 лет. В этом году выборы впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, отмечает «Sputnik Грузия».
По данным СМИ, регистрацию для участия прошли 17 неквалифицированных партий, то есть те, у которых в парламенте сейчас нет своего представителя. Для регистрации им нужно было представить в Центризбирком 25 000 подписей избирателей. Квалифицированные партии – их 13 – должны начать процедуру регистрации в ближайшие дни.
Весной в Грузии прошли массовые протесты граждан против принятого парламентом законопроекта об иностранном влиянии. Документ был представлен правящей партией «Грузинская мечта». Зурабишвили во время интервью BBC пообещала, что наложит вето на закон об иноагентах, что и сделала в мае. Она тогда отметила, что настойчивость парламента по поводу принятия «российского закона» противоречит воли населения и является прямой провокацией. Но парламент преодолел вето президента, и 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон.