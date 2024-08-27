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Президент Грузии назначила дату парламентских выборов

Ведомости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о проведении выборов в парламент страны 26 октября. Об этом она заявила в ходе брифинга, пишет «Sputnik Грузия».

Парламент республики состоит из 150 депутатов и избирается на четыре года. Депутатом может стать гражданин Грузии в возрасте от 25 лет, который жил в стране не менее 10 лет. В этом году выборы впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, отмечает «Sputnik Грузия».

По данным СМИ, регистрацию для участия прошли 17 неквалифицированных партий, то есть те, у которых в парламенте сейчас нет своего представителя. Для регистрации им нужно было представить в Центризбирком 25 000 подписей избирателей. Квалифицированные партии – их 13 – должны начать процедуру регистрации в ближайшие дни.

Весной в Грузии прошли массовые протесты граждан против принятого парламентом законопроекта об иностранном влиянии. Документ был представлен правящей партией «Грузинская мечта». Зурабишвили во время интервью BBC пообещала, что наложит вето на закон об иноагентах, что и сделала в мае. Она тогда отметила, что настойчивость парламента по поводу принятия «российского закона» противоречит воли населения и является прямой провокацией. Но парламент преодолел вето президента, и 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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