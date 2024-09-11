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В секторе Газа разбился вертолет армии обороны Израиля

Ведомости

Вертолет армии обороны Израиля Yanshuf (Sikorsky UH-60A) разбился в районе Рафаха сектора Газа, сообщили в ЦАХАЛ.

Согласно сообщению израильской армии, вертолет выполнял задачу по эвакуации раненого бойца для лечения в госпитале. В результате предварительного расследования установлено, что причиной крушения не был огонь противника. Обстоятельства катастрофы все еще выясняются, отметили в ЦАХАЛ.

Из-за крушения вертолета погибли двое военнослужащих. Ранения различной степени тяжести получили еще семь бойцов. Их эвакуировали для оказания помощи в медицинских учреждениях. Командующий ВВС генерал Томер Бар назначил военную следственную комиссию для расследования обстоятельств инцидента.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за 11 месяцев боевых действий, по сообщениям минздрава Газы, превысило 40 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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