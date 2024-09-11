В секторе Газа разбился вертолет армии обороны Израиля
Вертолет армии обороны Израиля Yanshuf (Sikorsky UH-60A) разбился в районе Рафаха сектора Газа, сообщили в ЦАХАЛ.
Согласно сообщению израильской армии, вертолет выполнял задачу по эвакуации раненого бойца для лечения в госпитале. В результате предварительного расследования установлено, что причиной крушения не был огонь противника. Обстоятельства катастрофы все еще выясняются, отметили в ЦАХАЛ.
Из-за крушения вертолета погибли двое военнослужащих. Ранения различной степени тяжести получили еще семь бойцов. Их эвакуировали для оказания помощи в медицинских учреждениях. Командующий ВВС генерал Томер Бар назначил военную следственную комиссию для расследования обстоятельств инцидента.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за 11 месяцев боевых действий, по сообщениям минздрава Газы, превысило 40 000 человек.