Кремль: удары дронов не повлияют на поставки бензина для нужд спецоперации
Удары украинских дронов не повлияют на поставки нефтепродуктов для нужд спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
«Принимаются меры, чтобы исключить какое-либо негативное воздействие подобных инцидентов на общий процесс снабжения энергоресурсами экономики страны, в первую очередь граждан. Поэтому никаких опасений на этот счет нет», – сказал он.
В ответе на вопрос о том, что украинские БПЛА все чаще атакуют в России объекты нефтяной инфраструктуры и о возможном влиянии этих атак, Песков добавил, что эффективность массированных ударов минимальна.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по территории России при помощи беспилотников. В Москве и Подмосковье с октября 2022 г. введен уровень повышенной готовности.
10 сентября Минобороны РФ сообщило об уничтожении 144 украинских беспилотников. Наибольшее число дронов сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14. БПЛА также были перехвачены в Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Орловской областях.