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Кремль: удары дронов не повлияют на поставки бензина для нужд спецоперации

Ведомости

Удары украинских дронов не повлияют на поставки нефтепродуктов для нужд спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Принимаются меры, чтобы исключить какое-либо негативное воздействие подобных инцидентов на общий процесс снабжения энергоресурсами экономики страны, в первую очередь граждан. Поэтому никаких опасений на этот счет нет», – сказал он.

В ответе на вопрос о том, что украинские БПЛА все чаще атакуют в России объекты нефтяной инфраструктуры и о возможном влиянии этих атак, Песков добавил, что эффективность массированных ударов минимальна.

После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по территории России при помощи беспилотников. В Москве и Подмосковье с октября 2022 г. введен уровень повышенной готовности.

10 сентября Минобороны РФ сообщило об уничтожении 144 украинских беспилотников. Наибольшее число дронов сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14. БПЛА также были перехвачены в Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Орловской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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