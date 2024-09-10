СК возбудил дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников

СК возбудил дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотниковНад территорией России за ночь сбили 144 беспилотника
Следственным комитетом (СК) России по факту массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека). Виновным грозит пожизненное лишение свободы.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 144 беспилотников в ночь на 10 сентября. Наибольшее число дронов сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13, над Белгородской – восемь, над Калужской – семь. БПЛА также были перехвачены в Воронежской, Липецкой и Орловской областях, заявили в Минобороны.
Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, ранены еще четыре человека. В подъезде дома, поврежденного от удара БПЛА, пострадали 54 квартиры из 102. Жителей соседних пяти домов эвакуировали. Всего в пунктах временного проживания заселены 43 человека.
После начала российской спецоперации вооруженные силы Украины регулярно атакуют регионы РФ. 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате падения сбитого беспилотника повреждено отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Ранее в сентябре атакам также подверглись и другие регионы ЦФО – Белгородская, Брянская, Воронежская, Липецкая, Калужская, Тверская и Тамбовская области.