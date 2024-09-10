СК возбудил дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 144 беспилотников в ночь на 10 сентября. Наибольшее число дронов сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13, над Белгородской – восемь, над Калужской – семь. БПЛА также были перехвачены в Воронежской, Липецкой и Орловской областях, заявили в Минобороны.