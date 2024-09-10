Собянин сообщил о 14 сбитых беспилотниках на подлете к Москве

На фоне атаки БПЛА в московских аэропортах задерживаются десятки рейсов. Так, согласно онлайн-табло «Домодедово», отложено отправление как минимум 14 рейсов: в Бодрум, Батуми, Новый Уренгой, Сочи и др. Из «Внуково» вылета ждут пассажиры более 40 рейсов, в том числе в Дубай, Абу-Даби, Астану, Измир, Ереван, Анталью, Бодрум и Стамбул. Кроме того, восемь рейсов были перенаправлены в «Шереметьево», три – в Пулково, еще два – в Самару.