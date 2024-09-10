Собянин сообщил о 14 сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Собянин сообщил о 14 сбитых беспилотниках на подлете к МосквеВ Раменском в результате атаки погибла женщина
Ночью 10 сентября в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна российские силы ПВО сбили не менее 14 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
О первом сбитом дроне он написал в 02:32 мск, 14-й беспилотник был уничтожен в 05:37 мск. В Раменском ликвидировали шесть беспилотников ВСУ, в Подольске – четыре. Еще два дрона ПВО сбила в Домодедово, по одному – в Люберцах и Коломне.
На месте работают специалисты экстренных служб. В частности, устраняются последствия падения обломков сбитого беспилотника в районе аэропорта «Жуковский» и в Троицком административном округе, где осколки дрона упали на территории частного домовладения.
При отражении атаки в Раменском произошел пожар на 11-12 этажах жилого дома. Там работают экстренные службы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что горит многоквартирный дом на Спортивном проезде. Изначально сообщалось, что погиб девятилетний ребенок, но эта информация не подтвердилась. По уточненным данным, погибла 46-летняя женщина, добавил Воробьев. Пострадали еще три человека, они доставлены в Раменскую больницу.
Еще один дрон попал в дом по Высоковольтной улице. В результате повреждения получила квартира на девятом этаже. Один человек пострадал. Жителей дома эвакуировали, 43 человека размещены в пунктах временного пребывания и в школе.
На фоне атаки БПЛА в московских аэропортах задерживаются десятки рейсов. Так, согласно онлайн-табло «Домодедово», отложено отправление как минимум 14 рейсов: в Бодрум, Батуми, Новый Уренгой, Сочи и др. Из «Внуково» вылета ждут пассажиры более 40 рейсов, в том числе в Дубай, Абу-Даби, Астану, Измир, Ереван, Анталью, Бодрум и Стамбул. Кроме того, восемь рейсов были перенаправлены в «Шереметьево», три – в Пулково, еще два – в Самару.
В «Жуковском» с опозданием ожидается вылет пяти рейсов: в Тбилиси, Бишкек, Самарканд и Душанбе. Аэропорт закрыт на прилет и вылет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе воздушной гавани.
После начала спецоперации ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по территории России при помощи беспилотников. В Москве и Подмосковье с октября 2022 г. введен уровень повышенной готовности.
В предыдущий раз Собянин сообщал о крупной атаке дронов в ночь на 1 сентября. Беспилотники, летевшие в сторону Москвы, были уничтожены над Подольском, Ступино, Одинцово, Раменском и Ленинским городским округом. В результате падения сбитого дрона было повреждено отдельно стоящее техническое помещение Московского НПЗ в Капотне, произошло возгорание.