Песков назвал условия завершения спецоперации
«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции. Мы должны застраховать наше будущее поколение. Мы должны обеспечить им безопасность, обеспечить предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте», – сказал он.
Песков уточнил, что в данном случае «сроки абсолютно не важны», но «лучше быстрее, чем медленнее».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В Кремле неоднократно подчеркивали, что цели спецоперации будут достигнуты. В феврале 2024 г. Песков говорил, что спецоперация может продлиться дольше планируемого из-за перехода конфликта в «войну против коллективного Запада».
В ходе боевых действий российские войска уже взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже месяц идут боевые действия. 5 сентября Путин заявил, что российские военные стабилизировали ситуацию и начали вытеснять противника из региона.