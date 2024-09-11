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Литва выделит Украине 10 млн евро на дальнобойное оружие

Ведомости

Украина получит от Литвы 10 млн евро на развитие дальнобойного оружия, сообщил министр обороны страны Рустем Умеров. Его слова приводит минобороны Украины в своем Telegram-канале.

«Литва предоставляет 10 млн евро для финансирования наших дальнобойных возможностей, в частности ракеты-дрона "Паляница". Это огромная поддержка, которая поможет Украине еще более эффективно защищаться», – сказал он.

Умеров добавил, что Литва уже выделила помощь Украине на 2% от собственного ВВП. Глава военного ведомства сделал соответствующие заявления по результатам визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев. Он принял участие в открытии литовско-украинского бизнес-форума оборонной промышленности.

Украина добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. На сегодняшний день она имеет на вооружении поставленные США ATACMS дальностью до 300 км. В Вашингтоне не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации. Российская сторона выступает против поставок вооружений Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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