Литва выделит Украине 10 млн евро на дальнобойное оружие
Украина получит от Литвы 10 млн евро на развитие дальнобойного оружия, сообщил министр обороны страны Рустем Умеров. Его слова приводит минобороны Украины в своем Telegram-канале.
«Литва предоставляет 10 млн евро для финансирования наших дальнобойных возможностей, в частности ракеты-дрона "Паляница". Это огромная поддержка, которая поможет Украине еще более эффективно защищаться», – сказал он.
Умеров добавил, что Литва уже выделила помощь Украине на 2% от собственного ВВП. Глава военного ведомства сделал соответствующие заявления по результатам визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев. Он принял участие в открытии литовско-украинского бизнес-форума оборонной промышленности.
Украина добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. На сегодняшний день она имеет на вооружении поставленные США ATACMS дальностью до 300 км. В Вашингтоне не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации. Российская сторона выступает против поставок вооружений Киеву.