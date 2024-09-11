Литва выделит Украине 10 млн евро на дальнобойное оружие

Украина добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. На сегодняшний день она имеет на вооружении поставленные США ATACMS дальностью до 300 км. В Вашингтоне не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации. Российская сторона выступает против поставок вооружений Киеву.