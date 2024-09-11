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Кадыров в Грозном вручил Матвиенко высшую госнаграду Чечни

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден имени Ахмата Кадырова, который считается высшей наградой республики. Церемония награждения состоялась в рамках открытия всероссийского форума «Женские инициативы: время действовать» в Грозном, сообщается на сайте парламентского телевидения «Вместе РФ».

Как пояснил ведущий мероприятия, награда вручена Матвиенко за вклад в развитие законодательной базы страны и участие в формировании инициатив, способствующих укреплению единства и стабильности в обществе, а также «за особые достижения в области социальной политики, экономики и культурного взаимодействия по развитию Чеченской Республики», пишет «РИА Новости».

Спикер Совета Федерации находится в республике с рабочим визитом. Сегодня она встретилась с главой Чечни, возложила цветы к мемориальной плите его отца – Ахмата Кадырова, а также посетила площадку строительства общеобразовательной школы на 2500 мест – одного из крупнейших на юге России социальных объектов в рамках госпрограммы «Развитие образования».

6 сентября в поздравлении ко Дню республики Матвиенко отметила, что историческая судьба Чечни тесно связана с Россией, пишет «Вместе РФ». По ее мнению, хоть путь Чечни и был сложным, благодаря смелости, самоотверженности и сплоченности ее жителей республика стала одним из перспективных регионов страны. Матвиенко также добавила, что чеченские добровольцы и представители силовых ведомств вносят большой вклад в решение задач специальной военной операции и защиту интересов России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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