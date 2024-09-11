Кадыров в Грозном вручил Матвиенко высшую госнаграду Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден имени Ахмата Кадырова, который считается высшей наградой республики. Церемония награждения состоялась в рамках открытия всероссийского форума «Женские инициативы: время действовать» в Грозном, сообщается на сайте парламентского телевидения «Вместе РФ».
Как пояснил ведущий мероприятия, награда вручена Матвиенко за вклад в развитие законодательной базы страны и участие в формировании инициатив, способствующих укреплению единства и стабильности в обществе, а также «за особые достижения в области социальной политики, экономики и культурного взаимодействия по развитию Чеченской Республики», пишет «РИА Новости».
Спикер Совета Федерации находится в республике с рабочим визитом. Сегодня она встретилась с главой Чечни, возложила цветы к мемориальной плите его отца – Ахмата Кадырова, а также посетила площадку строительства общеобразовательной школы на 2500 мест – одного из крупнейших на юге России социальных объектов в рамках госпрограммы «Развитие образования».
6 сентября в поздравлении ко Дню республики Матвиенко отметила, что историческая судьба Чечни тесно связана с Россией, пишет «Вместе РФ». По ее мнению, хоть путь Чечни и был сложным, благодаря смелости, самоотверженности и сплоченности ее жителей республика стала одним из перспективных регионов страны. Матвиенко также добавила, что чеченские добровольцы и представители силовых ведомств вносят большой вклад в решение задач специальной военной операции и защиту интересов России.