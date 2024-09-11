Кадыров в Грозном вручил Матвиенко высшую госнаграду Чечни

6 сентября в поздравлении ко Дню республики Матвиенко отметила, что историческая судьба Чечни тесно связана с Россией, пишет «Вместе РФ». По ее мнению, хоть путь Чечни и был сложным, благодаря смелости, самоотверженности и сплоченности ее жителей республика стала одним из перспективных регионов страны. Матвиенко также добавила, что чеченские добровольцы и представители силовых ведомств вносят большой вклад в решение задач специальной военной операции и защиту интересов России.