Министр юстиции Израиля попросил провести расследование против Нетаньяху

Издание отмечает, что Левин действовал по поручению Нетаньяху. Премьер-министр хотел, чтобы расследование было начато, а затем закрыто с представлением в МУС отчета об этом. Предполагалось, что проведенное внутри страны расследование позволит избежать выдачи ордеров на арест от МУС. Но генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара отклонила просьбу, заявив, что эта уловка не удовлетворит суд.