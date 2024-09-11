Министр юстиции Израиля попросил провести расследование против Нетаньяху
Министр юстиции Израиля Ярив Левин попросил генпрокуратуру страны провести расследование в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта в попытке предотвратить выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордеров на их арест. Об этом пишет The Times of Israel.
Издание отмечает, что Левин действовал по поручению Нетаньяху. Премьер-министр хотел, чтобы расследование было начато, а затем закрыто с представлением в МУС отчета об этом. Предполагалось, что проведенное внутри страны расследование позволит избежать выдачи ордеров на арест от МУС. Но генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара отклонила просьбу, заявив, что эта уловка не удовлетворит суд.
В мае прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. Пояснялось, что они якобы причастны к ряду военных преступлений – голоду гражданского населения, причинению тяжких страданий, вреда здоровью и жестокому обращению, убийствам, нападениям на мирное население.
The Times of Israel отмечает, что просьба Левина о проведении внутреннего расследования поступила после того, как Хан на этой неделе призвал МУС выдать ордера на арест Нетаньяху и Галанта «в срочном порядке».
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 40 000 человек, утверждает минздрав Палестины.