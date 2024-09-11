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Министр юстиции Израиля попросил провести расследование против Нетаньяху

Ведомости

Министр юстиции Израиля Ярив Левин попросил генпрокуратуру страны провести расследование в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта в попытке предотвратить выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордеров на их арест. Об этом пишет The Times of Israel.

Издание отмечает, что Левин действовал по поручению Нетаньяху. Премьер-министр хотел, чтобы расследование было начато, а затем закрыто с представлением в МУС отчета об этом. Предполагалось, что проведенное внутри страны расследование позволит избежать выдачи ордеров на арест от МУС. Но генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара отклонила просьбу, заявив, что эта уловка не удовлетворит суд.

В мае прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. Пояснялось, что они якобы причастны к ряду военных преступлений – голоду гражданского населения, причинению тяжких страданий, вреда здоровью и жестокому обращению, убийствам, нападениям на мирное население.

The Times of Israel отмечает, что просьба Левина о проведении внутреннего расследования поступила после того, как Хан на этой неделе призвал МУС выдать ордера на арест Нетаньяху и Галанта «в срочном порядке».

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 40 000 человек, утверждает минздрав Палестины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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