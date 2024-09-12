Корабли Северного флота отразили в Баренцевом море налет условного противника
В маневрах участвовали корабли «Адмирал Левченко», «Брест» и «Снежногорск». Во время упражнения судна применили ПВО и выполнили боевую стрельбу ракетами «Кинжал» по имитированным воздушным целям.
Атаки авиацией и крылатыми ракетами имитировал малый ракетный корабль «Рассвет». Также несколько имитированных авиабомб САБ-250 поставили самолеты Северного флота. В результате корабли отработали обнаружение, классификацию цели, а также ее сопровождение радиотехническими средствами и уничтожение.
В Японском море корабли Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил КНР в ходе учений выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, пишет ТАСС. Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая отработали организацию всех видов обороны при смене района выполнения задач в центральной части моря. В маневрах приняли участие корветы «Громкий», «Совершенный», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И» и судно снабжения «Тайху».
Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них принимает участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 военнослужащих.