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Корабли Северного флота отразили в Баренцевом море налет условного противника

Ведомости

В рамках командно-штабного учения «Океан – 2024» противолодочные корабли Северного флота отразили налет средств воздушного нападения (СВН) условного противника в Баренцевом море. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

В маневрах участвовали корабли «Адмирал Левченко», «Брест» и «Снежногорск». Во время упражнения судна применили ПВО и выполнили боевую стрельбу ракетами «Кинжал» по имитированным воздушным целям.

Атаки авиацией и крылатыми ракетами имитировал малый ракетный корабль «Рассвет». Также несколько имитированных авиабомб САБ-250 поставили самолеты Северного флота. В результате корабли отработали обнаружение, классификацию цели, а также ее сопровождение радиотехническими средствами и уничтожение.

В Японском море корабли Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил КНР в ходе учений выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, пишет ТАСС. Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая отработали организацию всех видов обороны при смене района выполнения задач в центральной части моря. В маневрах приняли участие корветы «Громкий», «Совершенный», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И» и судно снабжения «Тайху».

Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них принимает участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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