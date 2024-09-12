Секретная служба США ошибочно почтила память виновных в теракте 11 сентября

11 сентября 2001 г. в США произошла серия из четырех террористических актов, которые, по официальной версии, были организованы членами «Аль-Каиды». В частности, два пассажирских самолета врезались в Северную и Южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, после атаки здания обрушились. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.