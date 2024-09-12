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Секретная служба США ошибочно почтила память виновных в теракте 11 сентября

Ведомости

Секретная служба США опубликовала пост в память о жертвах террористических актов 11 сентября 2001 г. и ошибочно написала общее число погибших, почтив память 19 террористов – членов «Аль-Каиды» (террористическая группировка запрещена в РФ). Позднее ведомство удалило публикацию, выложило исправленную версию и признало свою ошибку.

«В первоначальном посте мы ошибочно указали общее число погибших в результате терактов 11 сентября, включая угонщиков. Мы хотели почтить память только жертв того трагического дня и приносим глубочайшие извинения за ошибку», – говорится в посте в соцсети X.

В обновленной публикации сообщается, что флаг секретной службы, расположенный в ее штаб-квартире, является свидетельством свободы и жертвенности и чтит всех 2977 погибших, включая главного офицера службы Крейга Т. Миллера и специального агента Чарльза Л. Френда. В старой версии приводилась цифра погибших в 2996 человек.

11 сентября 2001 г. в США произошла серия из четырех террористических актов, которые, по официальной версии, были организованы членами «Аль-Каиды». В частности, два пассажирских самолета врезались в Северную и Южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, после атаки здания обрушились. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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