Секретная служба США ошибочно почтила память виновных в теракте 11 сентября
Секретная служба США опубликовала пост в память о жертвах террористических актов 11 сентября 2001 г. и ошибочно написала общее число погибших, почтив память 19 террористов – членов «Аль-Каиды» (террористическая группировка запрещена в РФ). Позднее ведомство удалило публикацию, выложило исправленную версию и признало свою ошибку.
«В первоначальном посте мы ошибочно указали общее число погибших в результате терактов 11 сентября, включая угонщиков. Мы хотели почтить память только жертв того трагического дня и приносим глубочайшие извинения за ошибку», – говорится в посте в соцсети X.
В обновленной публикации сообщается, что флаг секретной службы, расположенный в ее штаб-квартире, является свидетельством свободы и жертвенности и чтит всех 2977 погибших, включая главного офицера службы Крейга Т. Миллера и специального агента Чарльза Л. Френда. В старой версии приводилась цифра погибших в 2996 человек.
11 сентября 2001 г. в США произошла серия из четырех террористических актов, которые, по официальной версии, были организованы членами «Аль-Каиды». В частности, два пассажирских самолета врезались в Северную и Южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, после атаки здания обрушились. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.