Испанский премьер провел встречу с бывшим кандидатом в президенты Венесуэлы
Испанский премьер-министр Педро Санчес сообщил, что провел встречу с бывшим кандидатом в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалесом Уррутиа. Об этом Санчес сообщил на своей странице в X.
По словам Санчеса, он тепло встретил бывшего венесуэльского кандидата. Как писал ТАСС, 11 сентября нижняя палата парламента Испании поддержала идею признания оппозиционера победителем президентских выборов в Венесуэле. Соответствующее предложение поддержали 177 из 350 депутатов. Оно было внесено на рассмотрение палаты оппозиционной Народной партией. Партия премьера инициативу не поддержала. Тем не менее победу Николаса Мадуро Санчес также не поддержал, запросив протоколы голосования и хода выборов.
8 сентября Гонсалес покинул Венесуэлу и попросил политического убежища у правительства Испании. Каракас после контактов с испанскими властями предоставил необходимые гарантии безопасности для выезда Гонласеса из страны «во имя спокойствия и политической умиротворенности» в республике. Глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес в свою очередь сообщил в X, что Гонсалес по просьбе Мадрида летит в королевство на самолете испанских ВВС.