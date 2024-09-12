Испанский премьер провел встречу с бывшим кандидатом в президенты Венесуэлы

8 сентября Гонсалес покинул Венесуэлу и попросил политического убежища у правительства Испании. Каракас после контактов с испанскими властями предоставил необходимые гарантии безопасности для выезда Гонласеса из страны «во имя спокойствия и политической умиротворенности» в республике. Глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес в свою очередь сообщил в X, что Гонсалес по просьбе Мадрида летит в королевство на самолете испанских ВВС.