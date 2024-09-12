Зеленский упрекнул Запад за отказ использовать дальнобойное оружие против РФ

«Затягивание процесса по использованию нами соответствующего оружия, о котором вы говорите, которое, кстати, есть до сих пор с большим дефицитом у нас, использование его и возможности использования по военным целям на территории РФ – затягивание этого процесса приводит к тому, что Россия занимается перемещением этих военных целей глубже на свою территорию», – подчеркнул Зеленский.