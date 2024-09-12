Зеленский упрекнул Запад за отказ использовать дальнобойное оружие против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затягивание Западом разрешения на использование дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ приводит к тому, что Россия перемещает эти цели вглубь страны. Его слова цитирует украинское агентство УНИАН.
«Затягивание процесса по использованию нами соответствующего оружия, о котором вы говорите, которое, кстати, есть до сих пор с большим дефицитом у нас, использование его и возможности использования по военным целям на территории РФ – затягивание этого процесса приводит к тому, что Россия занимается перемещением этих военных целей глубже на свою территорию», – подчеркнул Зеленский.
По словам украинского лидера, если ограничение на использование дальнобойного оружия будет снято тогда, когда Россия успеет приспособить к его дальности «свои военные цели», то «это тогда исключительно политическое решение».
«Я так считаю: если можно применять соответствующее оружие – вы видите его результат <…>. Я на сегодняшний день не вижу результатов действия соответствующего оружия», – посетовал украинский президент.
В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми посетили Киев, где провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Украины передал Блинкену возможный план ударов дальнобойными ракетами по территории России, но решение о снятии ограничений принято не было.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.