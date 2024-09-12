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Зеленский упрекнул Запад за отказ использовать дальнобойное оружие против РФ

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затягивание Западом разрешения на использование дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ приводит к тому, что Россия перемещает эти цели вглубь страны. Его слова цитирует украинское агентство УНИАН.

«Затягивание процесса по использованию нами соответствующего оружия, о котором вы говорите, которое, кстати, есть до сих пор с большим дефицитом у нас, использование его и возможности использования по военным целям на территории РФ – затягивание этого процесса приводит к тому, что Россия занимается перемещением этих военных целей глубже на свою территорию», – подчеркнул Зеленский.

По словам украинского лидера, если ограничение на использование дальнобойного оружия будет снято тогда, когда Россия успеет приспособить к его дальности «свои военные цели», то «это тогда исключительно политическое решение».

«Я так считаю: если можно применять соответствующее оружие – вы видите его результат <…>. Я на сегодняшний день не вижу результатов действия соответствующего оружия», – посетовал украинский президент.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми посетили Киев, где провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Украины передал Блинкену возможный план ударов дальнобойными ракетами по территории России, но решение о снятии ограничений принято не было.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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